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 | Kübra Çelepi

AK Parti'den emekli ikramiyesi açıklaması! Meclis’te düzenleme için 3'lü toplantı

Ramazan Bayramı yaklaşıyor. Milyonlarca emekli, bayram ikramiyelerinde bir artış olup olmayacağını merak ediyor. Meclis’te bu konuda düzenleme çalışmalarının devam ettiği haberi kulislerde yankılanırken AK Parti kaynaklarından alınan bilgilere göre, emekli ikramiyesi artışı için önümüzdeki hafta düzenleme yapılabilir. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in görüşme yapması bekleniyor. Bütçe konuları temkinli olsa da, uzlaşı sağlanırsa, düzenleme pazartesi günü Meclis'e sunulacak.

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AK Parti'den emekli ikramiyesi açıklaması! Meclis’te düzenleme için 3'lü toplantı
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
06.03.2025
saat ikonu 16:13
|
GÜNCELLEME:
06.03.2025
saat ikonu 16:17

Emekli bayram ikramiyesi için kritik haber geldi. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in önümüzdeki günlerde yapacağı toplantı sonucunda, emekli ikramiyelerinin artırılmasına yönelik bir düzenlemenin önümüzdeki hafta Meclis’e getirilebileceği bildirildi.

MİLYONLARCA EMEKLİYE MÜJDELİ HABER

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bütçe konusundaki temkinli yaklaşımına rağmen, toplantıda sağlanacak uzlaşı sonrasında düzenlemenin torba kanuna eklenerek Meclis gündemine taşınacağını belirtildi. AK Parti, taşımacılık ve doğum yardımı gibi diğer destek düzenlemelerinin yer aldığı kanun teklifini gelecek hafta Meclis’e sunmayı planlarken, emekli ikramiyesi artışının da bu teklife eklenmesi öngörülüyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİNDE GÖZLER PAZARTESİ GÜNÜNE ÇEVRİLDİ

Habertürk'ün haberine göre, teklifin pazartesi günü Meclis’e sunulması ve çarşamba günü komisyonda görüşülmesi beklenirken, genel kurulun ise sonraki hafta gündeme gelmesi planlanıyor.

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#bayram ikramiyesi
#bayram ikramiyeleri
#emekli bayram ikramiyesi
#Ekonomi
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