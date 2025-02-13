Akaryakıt fiyatı için indirim müjdesi! Benzin, motorin ve LPG için kritik eşik: Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor

Brent petrol fiyatı gerildi. Sert düşüş yaşayan petrol fiyatı dün 76,72 dolara kadar yükseldikten sonra günü 74,89 dolar seviyesinde bitirmişti. Bugün ise kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,7 azalarak 74,39 dolara düştü. Petroldeki düşüşten kaynaklı akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi arttı. Düşüşün kalıcı olması halinde benzin, motorin ve otogaz fiyatlarında geri çekilme bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARINA İNDİRİM YANSIYABİLİR

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda yüzde 0,7 düşüşle 74,39 dolara kadar geri çekildi. Dün 76,72 dolara kadar yükselen fiyatlar, bu sabah itibarıyla düşüş trendine girdi. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 70,66 dolardan alıcı buldu. Küresel piyasalarda yaşanan bu gerilemede, Rusya-Ukrayna savaşının sona erebileceğine dair gelen olumlu haberlerin etkili olduğu ifade edildi.

Diğer yandan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) tarafından gelen haberler de petrol fiyatlarının daha fazla düşmesinin önüne geçti. OPEC tarafından gelen habere göre, ocakta petrol üretiminin düştü.

BENZİN, MAZOT VE LPG FİYATI DEĞİŞEBİLİR

Petrol fiyatlarındaki düşüş, iç piyasada akaryakıt fiyatlarına indirim beklentisini de artırdı. Uzmanlar, petrol fiyatlarının 75 dolar seviyesinin altında kalıcı olması durumunda, akaryakıt fiyatlarında sınırlı da olsa bir indirim yaşanabileceğini ifade ediyor.

Son olarak geçtiğimiz hafta LPG fiyatlarına 1 lira 10 kuruşluk bir zam yansımıştı. ÖTV zamları ve döviz kuru etkisi nedeniyle fiyatların nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.

Güncel olarak benzin, motorin (mazot), LPG fiyatlarında zam ya da indirim haberi bulunmuyor. Ancak petrol fiyatlarının 75 dolar seviyesinin altında kalıcı olması durumunda, akaryakıt fiyatlarında sınırlı da olsa bir indirim uygulanması bekleniyor.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİNE GÖRE İNDİRİM KAÇINILMAZ

Şu anda brent petrol fiyatları düşüş eğilimi içine girdi. Sektör Kaynaklarına göre, düşüşün bu şekilde devam etmesi halinde akaryakıt fiyatlarına indirim kaçınılmaz.

Sıkça Sorulan Sorular Benzine en son ne zaman zam geldi? Döviz ve brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Benzine zam geldi. 1 Ocak 2025'ten itibaren yüzde 0,6'lık ÖTV zammı pompaya yansımıştı. Şimdi benzine bir zam daha geldi. Son olarak 7 Ocak 2025'ten itibaren benzinin litre fiyatına 1 TL 24 kuruş zam geldi.