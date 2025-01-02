Akaryakıt fiyatında ÖTV zammı erken geldi! Motorin, benzin ve LPG'nin 2024 öyküsü ortaya çıktı

02 Ocak 2025 11:23 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 11:24

ÖTV zammı akaryakıt için erken uygulandı. Aralık ayında gerçekleşecek artış da eklenerek ÖTV tutarları güncellendi. Ancak ekonomi yönetimi tarafından alınan kararla 5 aylık gerçekleşmeden daha da düşük oranda artış yapıldı. Böylece akaryakıt fiyatları son bir yılda ortalama yüzde 28,69 yükselmiş oldu. 2024 yılı geneli adına motorin, benzin ve LPG için mevcut tablo şekillendi.

Akaryakıt fiyatlarının 2024​ performansı belli oldu. 2024 yılının son günü fiyatlara yansıyan ÖTV zammı ile birlikte motorin​, benzin​ ve LPG fiyatları son 1 sene içinde ortalama yüzde 28,69 arttı. En yüksek zam oranı yüzde 38,45 ile LPG’de yaşandı. AKARYAKIT FİYATINDA ÖTV ZAMMI SINIRLI TUTULDU 2024 yılı aralık ayı enflasyon verisinin ardından açıklanması beklenen ÖTV zammı akaryakıta erken yansıdı. 31 Aralık 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda KDV dahil 82 kuruş, motorin grubunda KDV dahil 77 kuruş, LPG grubunda KDV dahil 35 kuruş zam geldi. 5 aylık gerçekleşmeden daha da düşük oranda artış uygulandı. Bu düzenleme ile Hazine ve Maliye Bakanlığı yaklaşık 12 milyar liralık vergiden vazgeçti. Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni yılda akaryakıt ürünlerinde yapılacak ÖTV artış oranı yüzde 6 ile sınırlandırıldı. AKARYAKIT FİYATLARININ 2024 PERFORMANSI 2024 yılında en az zam motorine uygulandı; Motorin; 1 Ocak 2024 tarihinde litre fiyatı 37,15 lira olan motorin, 2024 yılı boyunca yüzde 20,45 oranında yükseldi. Son ÖTV zammı ile birlikte motorinin litre fiyatı 44,75 lira oldu. Benzin; 1 Ocak 2024 tarihinde litre fiyatı 34,53 lira olan benzin, 2024 yılı boyunca yüzde 27,48 oranında zamlandı. Fiyatlara yansıyan son ÖTV zammı ile birlikte benzinin litre fiyatı 44,02 lira seviyesine yükseldi. LPG; En çok zam LPG’ye yapıldı. 1 Ocak 2024 tarihinde litre fiyatı 18,80 lira olan LPG, 2024 yılı boyunca yüzde 28,69 oranında artış gösterdi. Son ÖTV zammı ile birlikte LPG’nin litre fiyatı 26,03 lira seviyesine yükseldi. İlgili Haberler Engelli maaşı, 65 yaş aylığı, evde bakım parası ve kıdem tazminatı tavanı ödemelerinin yeni tutarları belli oldu Fahiş fiyatlara 23,7 milyon liralık yeni darbe! Ticaret Bakanlığı affetmedi