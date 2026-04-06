Akaryakıt fiyatlarına indirim mi zam mı? 6 Nisan Güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, LPG, motorin, mazot...

6 Nisan itibarıyla akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik, sürücüler ve araç sahiplerinin gündemine düştü. Başta büyükşehirler olmak üzere ülke genelinde, akaryakıt fiyatlarının nasıl ilerleyeceği merak ediliyor. Fiyat artışlarını belirleyen önemli faktörler arasında; Küresel petrol fiyatları, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve olası düzenlemeler yer alıyor.
Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesi; uluslararası piyasa koşulları, döviz kuru ve vergi politikalarının birleşimiyle doğru orantılıdır. Türkiye’de akaryakıt fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ve EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) payının eklenmesiyle hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasında açıklanan ürün fiyatları ve döviz kuru dikkate alınarak belirleniyor.
İstanbul (Avrupa Yakası)
Kurşunsuz Benzin (95): 62,60 TL/LT
Motorin: 77,47 TL/LT
LPG (Otogaz): 34,99 TL/LT
İstanbul (Anadolu Yakası)
Kurşunsuz Benzin (95): 62,45 TL/LT
Motorin: 77,32 TL/LT
LPG (Otogaz): 34,39 TL/LT
Ankara
Benzin: 63,57 TL/LT
Motorin: 78,60 TL/LT
LPG: 34,87 TL/LT
İzmir
Benzin: 63,85 TL/LT
Motorin: 78,87 TL/LT
LPG: 34,79 TL/LT
Bu fiyatlar pompa satış bedelleridir ve istasyonlara göre küçük değişiklikler olabilir. Akaryakıt fiyatları ise döviz kurları, uluslararası petrol piyasası ve vergiler gibi etkenlere bağlı olarak günlük olarak farklılık gösterebilir.