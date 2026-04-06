6 Nisan itibarıyla akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik, sürücüler ve araç sahiplerinin gündemine düştü. Başta büyükşehirler olmak üzere ülke genelinde, akaryakıt fiyatlarının nasıl ilerleyeceği merak ediliyor. Fiyat artışlarını belirleyen önemli faktörler arasında; Küresel petrol fiyatları, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve olası düzenlemeler yer alıyor.

HABERİN ÖZETİ Akaryakıt fiyatlarına indirim mi zam mı? 6 Nisan Güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, LPG, motorin, mazot... 6 Nisan itibarıyla akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik, sürücüler ve araç sahiplerinin gündeminde yer alırken, fiyatların nasıl ilerleyeceği merak ediliyor. Akaryakıt fiyatları; küresel petrol fiyatları, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve olası düzenlemeler gibi faktörlerle belirleniyor. Türkiye'de akaryakıt fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle hesaplanıyor. 6 Nisan 2026 itibarıyla İstanbul'da kurşunsuz benzin (95) 62,60 TL/LT, motorin 77,47 TL/LT ve LPG 34,99 TL/LT olarak kaydedildi. Ankara'da benzin 63,57 TL/LT, motorin 78,60 TL/LT ve LPG 34,87 TL/LT seviyesinde bulunuyor. İzmir'de benzin 63,85 TL/LT, motorin 78,87 TL/LT ve LPG 34,79 TL/LT olarak belirtildi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesi; uluslararası piyasa koşulları, döviz kuru ve vergi politikalarının birleşimiyle doğru orantılıdır. Türkiye’de akaryakıt fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ve EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) payının eklenmesiyle hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasında açıklanan ürün fiyatları ve döviz kuru dikkate alınarak belirleniyor.

6 NİSAN 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

Kurşunsuz Benzin (95): 62,60 TL/LT

Motorin: 77,47 TL/LT

LPG (Otogaz): 34,99 TL/LT

İstanbul (Anadolu Yakası)

Kurşunsuz Benzin (95): 62,45 TL/LT

Motorin: 77,32 TL/LT

LPG (Otogaz): 34,39 TL/LT

Ankara

Benzin: 63,57 TL/LT

Motorin: 78,60 TL/LT

LPG: 34,87 TL/LT

İzmir

Benzin: 63,85 TL/LT

Motorin: 78,87 TL/LT

LPG: 34,79 TL/LT

Bu fiyatlar pompa satış bedelleridir ve istasyonlara göre küçük değişiklikler olabilir. Akaryakıt fiyatları ise döviz kurları, uluslararası petrol piyasası ve vergiler gibi etkenlere bağlı olarak günlük olarak farklılık gösterebilir.