Ekonomi
Akaryakıt fiyatlarına indirim mi zam mı? 6 Nisan Güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, LPG, motorin, mazot...

6 Nisan’dan itibaren akaryakıt piyasası hareketleniyor! Sürücülerin dikkatini çeken bu hareketlilik araç sahiplerini korkutuyor. Benzin, motorin, mazot ve LPG fiyatlarındaki değişimler, özellikle büyükşehirlerde yaşayan araç sahiplerinin bütçesini doğrudan etkiliyor. Araç sahipleri, piyasadaki dalgalanmaları yakından takip ediyor. Akıllara şu soru geliyor: Akaryakıt fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? 6 Nisan son dakika akaryakıt fiyatları: Benzin, mazot, motorin, LPG. İşte detaylar…

GİRİŞ:
06.04.2026
saat ikonu 15:13
|
GÜNCELLEME:
06.04.2026
saat ikonu 15:13

6 Nisan itibarıyla akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik, sürücüler ve araç sahiplerinin gündemine düştü. Başta büyükşehirler olmak üzere ülke genelinde, akaryakıt fiyatlarının nasıl ilerleyeceği merak ediliyor. Fiyat artışlarını belirleyen önemli faktörler arasında; Küresel petrol fiyatları, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve olası düzenlemeler yer alıyor.

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle hesaplanıyor.
6 Nisan 2026 itibarıyla İstanbul'da kurşunsuz benzin (95) 62,60 TL/LT, motorin 77,47 TL/LT ve LPG 34,99 TL/LT olarak kaydedildi.
Ankara'da benzin 63,57 TL/LT, motorin 78,60 TL/LT ve LPG 34,87 TL/LT seviyesinde bulunuyor.
İzmir'de benzin 63,85 TL/LT, motorin 78,87 TL/LT ve LPG 34,79 TL/LT olarak belirtildi.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesi; uluslararası piyasa koşulları, ve vergi politikalarının birleşimiyle doğru orantılıdır. Türkiye’de , gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ve EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) payının eklenmesiyle hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasında açıklanan ürün fiyatları ve döviz kuru dikkate alınarak belirleniyor.

6 NİSAN 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

Kurşunsuz (95): 62,60 TL/LT

: 77,47 TL/LT

(Otogaz): 34,99 TL/LT

İstanbul (Anadolu Yakası)

Kurşunsuz Benzin (95): 62,45 TL/LT

Motorin: 77,32 TL/LT

LPG (Otogaz): 34,39 TL/LT

Ankara

Benzin: 63,57 TL/LT

Motorin: 78,60 TL/LT

LPG: 34,87 TL/LT

İzmir

Benzin: 63,85 TL/LT

Motorin: 78,87 TL/LT

LPG: 34,79 TL/LT

Bu fiyatlar pompa satış bedelleridir ve istasyonlara göre küçük değişiklikler olabilir. Akaryakıt fiyatları ise döviz kurları, uluslararası petrol piyasası ve vergiler gibi etkenlere bağlı olarak günlük olarak farklılık gösterebilir.

