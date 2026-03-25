SON DAKİKA!
Akaryakıt fiyatlarında sert dalgalanma: Dev zam sonrası indirim beklentisi

Küresel petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt pompasına yansıdı. Motorine yapılan 6,58 TL'lik zammın ardından, piyasalardaki geri çekilmeyle birlikte hafta ortasında indirim beklentisi oluştu.

KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
25.03.2026
saat ikonu 03:40
|
GÜNCELLEME:
25.03.2026
saat ikonu 03:44

Haftaya 110 dolar seviyesinden başlayan , ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarının ardından 92 dolara kadar geriledi. Mevcut durumda 100 dolar seviyelerinde dengelenmeye çalışan petrol fiyatlarındaki bu sert grafik, yurt içi akaryakıt fiyatlarında da hareketli bir sürece neden oldu.

0:00 92

MOTORİN FİYATLARINDA REKOR SEVİYE

Artan maliyetler doğrultusunda motorinin litre fiyatına 6,58 TL zam yapıldı. 20 Mart Cuma günü itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemede, motorinde Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) sıfırlanmış olması nedeniyle artışın tamamı doğrudan pompa fiyatlarına yansıdı.

GÜNCEL POMPA FİYATLARI: DOĞUDA 80 TL EŞİĞİ AŞILDI

Zam sonrası İstanbul Avrupa Yakası’nda motorinin litre fiyatı 77,65 TL’ye yükselirken, benzinin litre fiyatı ise 62,99 TL oldu. Van ve Hakkâri gibi doğu şehirlerinde ise motorin fiyatı ilk defa 80 TL’yi aştı.

İNDİRİM BEKLENİYOR

Piyasalardaki gevşeme ile birlikte sektör kaynakları, Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 3,70 TL, benzinde ise 2,20 TL indirim beklentisi içinde. Eşelmobil Sistemi kapsamında indirimin yaklaşık yüzde 75’inin ÖTV’ye yansıyacağı, kalan kısmın ise pompa fiyatlarına sınırlı şekilde yansıyacağı öngörülüyor.

