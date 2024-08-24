Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti! Hem indirim hem zam var: İşte güncel benzin, motorin, LPG fiyatı
Akaryakıt fiyatlarında indirim ve zam pompaya yansıdı. Akaryakıt fiyatlarına zam geleceği dün açıklanmıştı. Aynı zamanda petroldeki düşüş nedeniyle indirim de yansıdı. Döviz kurlarındaki değişiklikler de tabelayı değiştirdi. İşte 24 Ağustos güncel benzin, motorin, LPG fiyatları.
Brent petrol fiyatlarında düşüş devam ederken akaryakıt fiyatları değişti. Brent petrol ve döviz kurundaki değişiklilerle birlikte tabelalara indirim ve zam yansıdı. Döviz kurlarındaki değişiklik de akaryakıt fiyatlarını etkiledi.
MOTORİNE İNDİRİM GELDİ
Geçtiğimiz günlerde brent petroldeki düşüş kaynaklı benzine 1 lira 45 kuruşluk indirim yapılmıştı.
Bu indirim sonrasında motorin fiyatı da düştü.Mazotta 78 kuruşluk indirim yaşandı.
OTOGAZA ZAM POMPAYA YANSIDI
LPG'ye 42 kuruş zam geldi. Otogaz (LPG) fiyatlarında da değişiklik pompaya yansıdı.
Benzin ve motorin fiyatı düştü LPG'ye 42 kuruş zam geldi.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 43.24 TL
Motorin litre fiyatı: 43.15 TL
LPG litre fiyatı: 23.71 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 43.11 TL
Motorin litre fiyatı: 43.09 TL
LPG litre fiyatı: 23.19 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.54 TL
Motorin litre fiyatı: 43.57 TL
LPG litre fiyatı: 23.74 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.99 TL
Motorin litre fiyatı: 44.07 TL
LPG litre fiyatı: 23.49 TL