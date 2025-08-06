Akaryakıta indirim geliyor: Yarın tabelaya yansıyacak

İstanbul
Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik, Türkiye’deki benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Sektör kaynaklarına göre, 7 Ağustos Perşembe gece yarısından itibaren motorin fiyatlarında dev bir indirim yapılacak.
7 Ağustos Perşembe gecesi saat 00:00'dan itibaren motorin fiyatlarında 1,77 TL indirim yaşanması bekleniyor.
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 51,40 TL
Motorin: 53,72 TL
LPG: 26,51 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 51,25 TL
Motorin: 53,60 TL
LPG: 25,88 TL
Ankara
Benzin: 52,11 TL
Motorin: 54,62 TL
LPG: 26,40 TL
İzmir
Benzin: 52,44 TL
Motorin: 54,96 TL
LPG: 26,33 TL