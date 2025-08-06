Akaryakıta indirim geliyor: Yarın tabelaya yansıyacak

Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik, Türkiye’deki benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Sektör kaynaklarına göre, 7 Ağustos Perşembe gece yarısından itibaren motorin fiyatlarında dev bir indirim yapılacak.

MOTORİNE NE KADAR İNDİRİM GELİYOR?

7 Ağustos Perşembe gecesi saat 00:00'dan itibaren motorin fiyatlarında 1,77 TL indirim yaşanması bekleniyor.

6 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA GÜNÜ İTİBARIYLA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 51,40 TL

Motorin: 53,72 TL

LPG: 26,51 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 51,25 TL

Motorin: 53,60 TL

LPG: 25,88 TL

Ankara

Benzin: 52,11 TL

Motorin: 54,62 TL

LPG: 26,40 TL

İzmir

Benzin: 52,44 TL

Motorin: 54,96 TL

LPG: 26,33 TL