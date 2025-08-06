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 | Bengü Sarıkuş

Akaryakıta indirim geliyor: Yarın tabelaya yansıyacak

Sektör kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere indirim gelecek. Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 1.77 lira indirim yapılması bekleniyor. Peki benzin, motorin, LPG ne kadar? İşte 6 Ağustos 2025 Çarşamba akaryakıt fiyatları...

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Akaryakıta indirim geliyor: Yarın tabelaya yansıyacak
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 08:52
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 08:56

Brent fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik, Türkiye’deki , (mazot) ve fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Sektör kaynaklarına göre, 7 Ağustos Perşembe gece yarısından itibaren motorin fiyatlarında dev bir indirim yapılacak.

Akaryakıta indirim geliyor: Yarın tabelaya yansıyacak

MOTORİNE NE KADAR İNDİRİM GELİYOR?

7 Ağustos Perşembe gecesi saat 00:00'dan itibaren motorin fiyatlarında 1,77 TL indirim yaşanması bekleniyor.

Akaryakıta indirim geliyor: Yarın tabelaya yansıyacak

6 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA GÜNÜ İTİBARIYLA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Akaryakıta indirim geliyor: Yarın tabelaya yansıyacak

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 51,40 TL
Motorin: 53,72 TL
LPG: 26,51 TL

Akaryakıta indirim geliyor: Yarın tabelaya yansıyacak

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 51,25 TL
Motorin: 53,60 TL
LPG: 25,88 TL

Akaryakıta indirim geliyor: Yarın tabelaya yansıyacak

Ankara

Benzin: 52,11 TL
Motorin: 54,62 TL
LPG: 26,40 TL

Akaryakıta indirim geliyor: Yarın tabelaya yansıyacak

İzmir

Benzin: 52,44 TL
Motorin: 54,96 TL
LPG: 26,33 TL

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ETİKETLER
#petrol
#döviz kuru
#benzin
#motorin
#akaryakıt fiyatları
#lpg
#Ekonomi
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