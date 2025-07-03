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 | Bengü Sarıkuş

Akaryakıta zam bekleniyor! 3 Temmuz benzin, motorin, LPG ne kadar?

Dünyadaki jeopolitik gerilimden beslenen brent petrol fiyatları dalgalı seyrederken, iç piyasada da enflasyon kararının pompaya zam olarak yansıyacağı tahmin ediliyor.

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Akaryakıta zam bekleniyor! 3 Temmuz benzin, motorin, LPG ne kadar?
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
03.07.2025
saat ikonu 08:56
|
GÜNCELLEME:
03.07.2025
saat ikonu 08:58

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Bugün açıklanacak enflasyon rakamıyla birlikte netleşecek olan 6 aylık Yİ-ÜFE’nin yüzde 14,61 seviyesinde gerçekleşmesi halinde, benzine 2,10 TL, motorine 1,97 TL, LPG’ye ise 1,61 TL zam gelmesi öngörülüyor.

Akaryakıta zam bekleniyor! 3 Temmuz benzin, motorin, LPG ne kadar?

6 aylık Yİ-ÜFE’nin yüzde 14,61 seviyesinde gerçekleşmesi halinde, benzine 2,10 TL, motorine 1,97 TL, LPG’ye ise 1,61 TL zam gelmesi öngörülüyor.

3 Temmuz tarihinde benzin, motorin ya da LPG fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim bulunmuyor.

3 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA BENZİN, LPG VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

İSTANBUL AVRUPA YAKASI:

Benzin: 48.93 TL
Motorin: 50.24 TL
LPG: 25.09 TL

Akaryakıta zam bekleniyor! 3 Temmuz benzin, motorin, LPG ne kadar?

İSTANBUL ANADOLU YAKASI:

Benzin: 48.79 TL
Motorin: 50.13 TL
LPG: 24.49 TL

Akaryakıta zam bekleniyor! 3 Temmuz benzin, motorin, LPG ne kadar?

ANKARA:

Benzin: 49.61 TL
Motorin: 51.10 TL
LPG: 24.99 TL

Akaryakıta zam bekleniyor! 3 Temmuz benzin, motorin, LPG ne kadar?

İZMİR:

Benzin: 49.93 TL
Motorin: 51.43 TL
LPG: 24.94 TL

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