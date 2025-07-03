Akaryakıta zam bekleniyor! 3 Temmuz benzin, motorin, LPG ne kadar?

Dünyadaki jeopolitik gerilimden beslenen brent petrol fiyatları dalgalı seyrederken, iç piyasada da enflasyon kararının pompaya zam olarak yansıyacağı tahmin ediliyor.

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Bugün açıklanacak enflasyon rakamıyla birlikte netleşecek olan 6 aylık Yİ-ÜFE’nin yüzde 14,61 seviyesinde gerçekleşmesi halinde, benzine 2,10 TL, motorine 1,97 TL, LPG’ye ise 1,61 TL zam gelmesi öngörülüyor.

6 aylık Yİ-ÜFE’nin yüzde 14,61 seviyesinde gerçekleşmesi halinde, benzine 2,10 TL, motorine 1,97 TL, LPG’ye ise 1,61 TL zam gelmesi öngörülüyor.

3 Temmuz tarihinde benzin, motorin ya da LPG fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim bulunmuyor.

3 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA BENZİN, LPG VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

İSTANBUL AVRUPA YAKASI:

Benzin: 48.93 TL

Motorin: 50.24 TL

LPG: 25.09 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI:

Benzin: 48.79 TL

Motorin: 50.13 TL

LPG: 24.49 TL

ANKARA:

Benzin: 49.61 TL

Motorin: 51.10 TL

LPG: 24.99 TL

İZMİR:

Benzin: 49.93 TL

Motorin: 51.43 TL

LPG: 24.94 TL