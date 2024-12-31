Akaryakıttan doğal gaza ÖTV artışı sınırlandı! Milyonlarca vatandaşı etkileyecek karar: 12 milyar liradan vazgeçildi!

31 Aralık 2024 09:28 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 09:53

Yeni yılda akaryakıt ürünlerindeki ÖTV artışı yüzde 6 ile sınırlandırıldı. Bu kararla devlet, 12 milyar liralık gelirden feragat ederken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Vergi artışını sınırlandırarak para politikasını destekliyor, dezenflasyon sürecine katkı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıt ürünlerine uygulanacak özel tüketim vergisi (ÖTV) artış oranı netleştirildi. Karar kapsamında, her yıl ocak ve temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yurt içi üretici fiyat endeksindeki (Yİ-ÜFE) son 6 aylık değişim oranına göre güncellenen ÖTV tutarlarında, bu yıl sınırlı bir artış yapılacak.

ÖTV ARTIŞI YÜZDE 6 İLE SINIRLANDIRILDI

Yeni düzenlemeyle birlikte, akaryakıt ürünlerinde yapılacak ÖTV artışı yüzde 6 ile sınırlandırıldı. Bu artış oranı, mevcut ekonomik koşulları göz önünde bulundurarak ve para politikasını desteklemek amacıyla belirlendi. Alınan karar sonucunda, ÖTV artışının pompa fiyatlarına etkisinin yüzde 1 civarında olması öngörülüyor.

HÜKÜMETTEN PARA POLİTİKASINA DESTEK

Konuya ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hükümetin para ve maliye politikalarını uyumlu bir şekilde yürüttüklerine dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde alınan bu karar, fiyat istikrarını destekleme adına atılmış önemli bir adımdır. Çiftçinin, nakliyecinin, sanayicinin ve hane halklarının kullandığı akaryakıt ve doğal gaz gibi ürünlerdeki ÖTV artışını sınırlayarak vatandaşlarımızın alım gücüne katkı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

12 MİLYAR LİRALIK VERGİDEN FERAGAT EDİLDİ

Bakan Şimşek, Yİ-ÜFE'nin temmuz-kasım döneminde yüzde 7,12 oranında gerçekleştiğine işaret ederek, aralık ayı artışlarının da hesaba katılması halinde daha yüksek bir güncellemenin gündeme gelebileceğini belirtti. Ancak alınan kararla, 5 aylık gerçekleşme oranından daha düşük bir artış yapılacağını vurgulayan Şimşek, "Bu düzenleme sayesinde yaklaşık 12 milyar liralık vergiden vazgeçiyoruz. Bu karar, vatandaşlarımızın alım gücünü korumak ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemek amacıyla alınmıştır" dedi.

Alınan bu karar, milyonlarca vatandaşın yanı sıra sanayiciler, çiftçiler ve nakliyeciler için de önemli bir rahatlama sağlayacak.