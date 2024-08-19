Aktivistler, 5 Ağustos'taki satış dalgasında Japon hisseleri aldı! Şirketler üzerindeki etkileri genişliyor

19 Ağustos 2024 16:55 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 16:56

Japon aktivist yatırımcı Yoshiaki Murakami, Tokyo merkezli Strategic Capital ve Birleşik Krallık'ın Nippon Active Value Fund'ına bağlı aktivist fonlar, 5 Ağustos'taki satış sırasında varlıklarına ekleme yaptı. Sumitomo Mitsui Construction ve otomotiv perakendecisi Yellow Hat gibi şirketlerden en az 60 günde en fazla olan toplam 2,8 milyon hisse satın aldılar.

AKTİVİST YATIRIMCILARIN HAKİMİYETİ BÜYÜYOR

Aktivist yatırımcılar, Japon şirketlerine hissedar getirilerini iyileştirmeleri için baskı yapmaya devam ediyor.

Bu, küresel yatırımcılar için yerel hisse senetlerini daha cazip hale getirmeye çalışan ülkenin politika yapıcılarıyla paylaştıkları bir hedef olarak gösteriliyor.

Aktivistlerin, 5 Ağustos'ta Japon borsasının Ekim 1987'den bu yana en büyük düşüşü sırasında hisse senedi satın almaya istekli olmaları, hedef şirketlerdeki hisselerini artırmak için önemli riskler almaktan çekinmediklerini gösterdi.

Ters değer yatırımcıları olarak nitelenen aktivist fonlar, muhtemelen çöküşün en iyi alım fırsatı olduğunu düşünüyor.

Yatırımcılar, hisselerini artırdıktan sonra daha fazla yukarı yönlü fiyat potansiyeli beklentisiyle Murakami's ve 3D Investment Partners gibi geçmiş performanslara sahip fonları takip ediyor.

TETİKTE BEKLİYORLAR

5 Ağustos'ta hisse senedi paylarını artıran diğer aktivist fonlar arasında, Singapur merkezli olan Effissimo Capital Management ve 3D Investment Partners ile ABD merkezli Dalton Investments da yer aldı.

Bir şirkette yüzde 5'ten fazla hisseye sahip olan hissedarların, hisseleri yüzde 1'den fazla değiştiğinde bir dosyalama göndermeleri gerekiyor.

Dosyalamalar yalnızca 60 gün geriye gidebiliyor.