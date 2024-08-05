Japonya borsası tarihinin en büyük günlük kaybını yaşadı! Küresel piyasalar gergin

05 Ağustos 2024 11:06 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 11:09

Japonya borsası tarihinin en büyük günlük kaybını gördü. Endeks yüzde 12'den fazla düşüşle kapandı. Temmuz başından bu yana kayıpları yüzde 24'e çıktı. Endeks şimdi son zirvelerden yüzde 20 geri çekilme olarak tanımlanan ayı piyasası bölgesine girdi.

JAPONYA VE GÜNEY KORE'DE TİCARET KISA SÜRELİĞİNE DURDU

Panik satışını önlemek amacıyla güçlü oynaklık ortasında ticareti durduran devre kesiciler Tokyo ve Seul'de birden fazla kez tetiklendi.

Cuma günü Nikkei, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) daha fazla faiz artışının yolda olabileceği sinyalini vermesinin ardından, tüccarların daha güçlü bir yenin Japon şirketleri üzerindeki etkisinden endişe duymasıyla yüzde 5,8 düşüşle mart 2020'den bu yana en büyük günlük düşüşünü kaydetti. Yükselen yen, ihracatçılara ve yurtdışı kazançları olan şirketlere zarar verdi.

Japon para birimindeki hızlı değer artışı, birçok piyasa katılımcısını, çok popüler bir ticaret stratejisi olan yen carry trade'i sonlandırmaya zorladı.

Japonya'da faiz oranları onlarca yıldır aşırı düşük olduğundan, birçok yatırımcı orada ucuza nakit ödünç aldı ve bunu diğer para birimlerine dönüştürdü ve daha yüksek getirili varlıklara yatırım yaptı.

YEN DOLAR KARŞISINDA YÜKSELDİ

Geçtiğimiz hafta, yen, Amerikan dolarına karşı yaklaşık %5 arttı. Pazartesi günü, daha da güçlenerek %2,2 artışla ABD doları başına 143,3'ten işlem gördü.

Oradan, piyasa çalkantısının BOJ'un şaşırtıcı derecede şahin dönüşü, Çin'in ekonomik hızının yavaşlaması ve zayıf ABD teknoloji kazançlarıyla tam bir çığa dönüştü.

BOF FAİZ ARTIRMIŞTI

Geçtiğimiz hafta BOJ, bu yılki ikinci artışında faiz oranlarını 15 baz puan artırarak yüzde 0,25'e çıkardı ve tahvil alımını azaltma planlarını duyurdu. Merkez bankasının enflasyonu kontrol altına almaya çalışmasıyla birlikte yatırımcılar bu yılın ilerleyen zamanlarında daha fazla faiz artışı bekliyor.

Çin, geçen Çarşamba günü resmi imalat PMI verisinin Temmuz ayında düştüğünü bildirdi. Bu, fabrika faaliyetlerindeki zayıflığın devam ettiğine işaret etti.

KÜRESEL PİYASALAR ÇALKALANIYOR

Amerika Birleşik Devletleri'nde Amazon ( AMZN ) Perşembe günü ikinci çeyrekte beklentilerin altında bir kazanç ve üçüncü çeyrekte hayal kırıklığı oluşturdu.

Intel ( INTC ), aynı gün ikinci çeyrekte 1,6 milyar dolar gelir kaybı bildirdi ve maliyetleri düşürmek için iş gücünün yüzde 15'ini işten çıkarmayı planladığını duyurdu.

Pazartesi günü diğer Asya-Pasifik piyasaları da düşüş yaşadı.

Kore Borsası, endeksteki Kospi'nin yüzde 8'den fazla düşmesinin ardından endekste kısa süreliğine işlemleri durdurmak için devre kesiciler uyguladı.

Tayvan'ın Taiex endeksi yüzde 8,4 düşüşle tarihinin en kötü gününü yaşadı.

Avustralya'nın S&P/ASX 200 Endeksi %3,6 düştü. Hong Kong'un Hang Seng Endeksi ve Çin'in Şanghay Bileşik Endeksi sırasıyla %2,6 ve %1,2 düştü.

Asya hisseleri Cuma günü Wall Street'te sert bir düşüş yaşadı, hayal kırıklığı oluşturan iş verileri ABD ekonomisinin zayıfladığına dair korkuları artırdı. Dow %1,5 düşüşle kapandı, S&P 500 %1,8 kaybetti ve Nasdaq Composite %2,4 düştü.

Nasdaq düzeltme bölgesinde kapandı, yani 10 Temmuz'daki en son zirvesinden %10'dan fazla aşağıya düştü.

PETROL DE GERGİNLİK GÖSTERİYOR

Cuma günü, petrol fiyatları Ocak ayından bu yana en düşük seviyelerine yerleşti. Brent ham petrol vadeli işlemleri ve ABD WTI ham petrolü %3'ten fazla düştü.