Al ve yat sürecine girildi! İslam Memiş altın, borsa ve dolar için net konuştu: "Macera aramayın"

20 Eylül 2024 17:16 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 17:22

İslam Memiş, milyonlara yatırımcıya seslendi. Fed'in faiz indirim kararı sonrasında İslam Memiş'ten dikkat çeken altın, dolar ve borsa yorumu geldi. Piyasaların daha da zorlu sürece gireceğini belirten Memiş, 'Malda kalmakta fayda var. Al-yat sürecine girdik' dedi. İşte altın ve dolar fiyatı için en güncel yorum.

Finans analisti İslam Memiş, altın​ ve dolar​ fiyatlarına dair çarpıcı öngörülerde bulundu. Fed'in 4 yıl aranın ardından yaptığı yüzde 50 baz puan faiz indirimi​ sonrası altın, döviz, borsa ve kripto varlıklar adeta coştu. İslam Memiş, vatandaşları 'yeni maceraya atılmaması' konusunda uyardı.

ALTIN ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN

ABD Merkez Bankası Fed​, Politika faizini 50 baz puan düşürerek 4.7-5.00 aralığına çekti. Kararın ardından İslam Memiş'ten dikkat çeken açıklamalar geldi. Memiş, TV100'de bugün yayımlanan köşe yazısında tahminlerini sıraladı. "Değer artışlarının devam etmesini bekliyorum." diyen uzman altın alımı için doğru zaman vurgusu yaptı.

MALDA KALIN UYARISI

Memiş ''Savaş riskleri var. Ortadoğu’da tansiyon yükseliyor. Bundan sonra daha zorlu bir piyasa olacak. Açıkta kalmadan malda kalmakta fayda var. Nakite ihtiyacı olmayan, fiyata değil miktara bakmalı. Artık maceraya gerek yok! Al-yat sürecine girdik." dedi.

İslam Memiş'in yazısı şöyle;

ALTIN FİYAT TAHMİNİ

'Fed coşkusuyla beraber ons altın 2 bin 600 dolar, gram altın 2 bin 905 liraya yükseldi. Kısa vadede 2 bin 520-2 bin 616 dolar aralığını takip edeceğim. Gram altın da 2 bin 820-2 bin 920 lira aralığını takip edeceğim.

BORSA ENDEKSİ BEKLENTİLERİ

Bist 100 endeksi, 9 bin 964 puana yükseldi ve günü yüzde 2,06 yükselişle tamamladı. Borsa da 9 bin 800-10 bin 200 puan aralığını takip edeceğim. Orta vadede beklentim 12 bin puan seviyesi.

AL-YAT SÜRECİNE GİRDİK

Şimdi sırada savaş riskleri var. Nakite ihtiyacı olmayan, fiyata değil miktara bakmalı. Artık maceraya gerek yok. Al-yat sürecine girdik."