İslam Memiş altın yatırımcısına seslendi! Gram altın ile kıyasladı: "Has altını savunan birisiyim"

19 Eylül 2024 16:15 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 17:05

Eğer yatırım amacıyla altın almayı planlıyorsanız İslam Memiş'ten dikkat çeken uyarılar geldi. Altında işçilik maliyetine dikkat çeken İslam Memiş has altın ile gram altını kıyasladı. Gram altın gibi hesaplanarak satılan has altınlar hakkında uzmanından altın değerinde uyarılar geldi. Peki, has altın ile gram altın arasında ne fark var? Cevabını İslam Memiş verdi.

Yatırım​ için has altın​ mı gram altın​ mı, sorusunun cevabı İslam Memiş​'ten geldi. Finans analisti FED faiz kararının ardından altının geleceği hakkında yorumda bulundu. Altın için her ay rekorlarını yenileyeceğini ifade eden uzman yatırımcılar için has altın ile gram altını kıyasladı. "Son 25 yılda gram altın Türkiye’de en fazla kazandıran yatırım aracı oldu" diyen İslam Memiş, aynı zamanda "Has altını da savunan birisiyim" dedi. GRAM ALTIN 3500 TL HEDEFİ YAKLAŞTI FED faiz kararını açıkladı. 25 baz puan indirim piyasalarda yüzde 100 fiyatlanmışken 50 baz puan indirim geldi. Bu kararla ons altında beklenen 2600 dolar seviyesi test edildi. Kararın ardından konuşan finans analisti İslam Memiş, "2024 yılı sonunda ‘altın’ altın çağını yaşayacak" dedi. Açıklamaları şöyle; "2024 yılının sonuna kadar 3000 3500 lira aralığında gram altın, 2600 dolar seviyesine kadar merkez bankalarını 3000 bin dolar seviyelerine kadar jeopolitik olayları fiyatlayan bir ons altın yükseliş trendi olacak. Ancak bu kadar agresif yükselişlerden sonra bir iki haftalık dinlenme modu gelebilir ons altın tarafında. Gram altın da tarihinin en yüksek seviyesini test etti. 2905 seviyesini gördü. Şu an 2880 seviyesine geri çekildi. Bu tarafta yıl sonuyla alakalı 3000-3500 TL beklentim devam ediyor. Altın hem yurt içi hem de yurt dışı piyasalarda güvenli liman olmaya devam edecek. Her ay rekorlarını yenileyecek. ALTIN ALMAK İÇİN UYGUN ZAMAN MI? Son 25 yılda gram altın Türkiye’de en fazla kazandıran yatırım aracı oldu. Yüzde 8 binden fazla getirisi olan bir gram altın bu yıl da yüzde 40 civarında kazandırdı. Uzun vadeli bir yatırım aracıdır altın. Fiyatına değil miktarına odaklanmak gerek. Altına yatırım yapıp zarar eden bir yatırımcı olmaz. Şu an gram altın fiyatı alım için yüksek görülebilir. Ancak 3000 bin lira seviyesi görülünce bugünlerin daha ucuz olduğunu göreceğiz. 3500 TL seviyesi 3000 bin lirayı ucuz kılacak. Altın yukarı yönlü hareketine devam edecek. Bundan sonra Merkez Bankaları stoklarını altın rezervleri ile artıracak. Sadece bir yatırım aracı değil aynı zamanda bir rezerv para özelliği vardır. Altına fiziki talep devam ettikçe değer atışları da devam edecek. YATIRIM İÇİN HAS ALTIN MI GRAM ALTIN MI? Altın yatırımcıları yatırım yaparken gram dışında farklı bir altına da yönelebilir. Darphanenin ürettiği 22 ayar altınlar var. Beraberinde rafinelerin üretmiş olduğu paketli gram altınlar var. Kuyumculuk sektörünün kullandığı altınlar var. İşçiliksiz altınlar paketli altınlara kıyasla daha az maliyetli olduğu için daha çok tercih ediliyor. Sektör bunu kullanıyor. O yüzden has altını savunan birisiyim. Ama bunun kuyumculardan fiziki olarak alınması lazım. İnternetten alıma kesinlikle karşıyım. Dolandırma olaylarına çok açık bir durum. İlgili Haberler Gram altında 3500 TL için tarih verildi! Altın borcu olanlar acele etsin İslam Memiş FED sonrası altın fiyatı için ezber bozdu! Borsadan fazla kazandıracak yatırım aracını açıkladı