Alışveriş sorunlarında yeni dönem: Şikayetlere arabulucular çözüm buldu

Alışverişlerde yaşanan tüketici sorunlarında son yıllarda hayata geçirilen arabuluculuk uygulaması hem müşterilerin hem de yargının işini kolaylaştırdı. İzlenen bu yol ile yaklaşık 10 günde sorunlar çözüm buluyor. Adalet Bakanlığı uygulamanın son verilerini paylaştı.

Alışveriş sorunlarında yeni dönem: Şikayetlere arabulucular çözüm buldu
, tüketici uyuşmazlıklarında başlatılan zorunlu arabuluculuk uygulamasıyla bugüne kadar 183 bin 127 dosyada anlaşma sağlandığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından 15 Mart Dünya Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, bugünün tüketicilerin haklarının korunması, bilinçli tüketim kültürünün güçlendirilmesi ve piyasa düzeninin sağlıklı şekilde işlemesi açısından farkındalık oluşturmadaki önemine işaret edildi.

TÜKETİCİLERİN HAK ARAMASI KOLAYLAŞTI

Tüketicilerin korunması, piyasa düzeninin sağlanması ve haksız uygulamalarla mücadele kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen denetim ve düzenleyici faaliyetlerin, tüketici haklarının korunmasında önemli bir rol oynadığı belirtilen açıklamada, Adalet ve Ticaret bakanlıkları arasında yürütülen işbirliğinin ise tüketici haklarının korunması ve uyuşmazlıkların etkin şekilde çözümlenmesi açısından önemli bir tamamlayıcılık sunduğu ifade edildi.

Açıklamada, Bakanlıkça tüketici uyuşmazlıklarının hızlı, etkin ve barışçıl yöntemlerle çözümlenebilmesi amacıyla yargı sisteminde çeşitli düzenlemelerin hayata geçirildiği ve vatandaşların hak arama yollarına erişiminin kolaylaştırıldığı anımsatıldı.

10 GÜNDE ÇÖZÜM BULDU

Bu kapsamda, 28 Temmuz 2020'de, tüketici uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuğun dava şartı haline getirildiğine, Tüketici Hakem Heyetlerinin görev alanına girmeyen uyuşmazlıklarda vatandaşların arabuluculuk mekanizması sayesinde kısa sürede uyuşmazlıklarını çözme imkanı elde ettiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uygulamanın başladığı tarihten bugüne kadar tüketici uyuşmazlıklarında 183 bin 127 dosyada anlaşma sağlanmış, böylece en az 366 bin 254 vatandaş mahkemeye gitmeden uzlaşma yoluyla sorunlarını çözmüştür. Arabuluculuk süreçleri ortalama 10 gün gibi kısa bir sürede sonuçlanmakta, bu sayede hem vatandaşlar hızlı bir çözüme ulaşmakta hem de yargının iş yükü önemli ölçüde azalmaktadır.

Bakanlığımız tarafından, vatandaşların hak arama yollarına kolay erişimini sağlamak, uyuşmazlıkların kısa sürede ve etkin şekilde çözümlenmesini desteklemek ve adalet hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü'nü kutluyor, tüketici bilincinin güçlenmesine ve hak arama kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlamasını diliyoruz."

