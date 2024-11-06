Alman otomotiv devinden şoke eden karar! Schaeffler 4 bin 700 kişiyi işten çıkaracak

06 Kasım 2024 13:14 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 13:33

Otomotiv ve sanayi tedarikçisi Schaeffler'den şoke eden karar geldi. Alman şirketin 2 bin 800'ü Almanya'da olmak üzere Avrupa'da 4 bin 700 kişiyi işten çıkaracağı öğrenildi.

Otomotiv ve sanayi tedarikçisi Schaeffler, Avrupa genelinde 4.700 çalışanını işten çıkaracak. Bu işten çıkarmaların 2.800'ü Almanya'daki iş gücünü kapsayacak. Şirketin küresel çapta 120 binden fazla çalışanı bulunuyor ve bu süreç Almanya’da on, Avrupa genelinde beş farklı lokasyonda yürütülecek. İşten çıkarmaların gerekçesi olarak, endüstriyel sektörlerde yaşanan zayıflama ve elektrikli araç üretimindeki düşüş gösterildi.

OTOMOTİV DÜNYASININ DEVLERİ BİRLEŞİYOR

Dönüşüm sürecinin bir parçası olarak Schaeffler, Vitesco şirketiyle birleşerek yıllık yaklaşık 290 milyon euro tasarruf sağlamayı hedefliyor. Schaeffler CEO’su Klaus Rosenfeld, bu değişimin şirketin uzun vadeli rekabet gücünü korumak adına zorunlu olduğunu belirtti. Rosenfeld, bu sürecin sosyal sorumluluk çerçevesinde ve orantılı bir yaklaşımla yürütüleceğini vurguladı.

Şirketin dönüşüm planı 2029’a kadar devam edecek ve bu süre zarfında hedeflenen tasarrufun sağlanması bekleniyor.