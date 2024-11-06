Tgrt Haber
Haberler>Ekonomi>Alman otomotiv devinden şoke eden karar! Schaeffler 4 bin 700 kişiyi işten çıkaracak

Alman otomotiv devinden şoke eden karar! Schaeffler 4 bin 700 kişiyi işten çıkaracak

Editör: İrem Çınar / Kaynak: tgrthaber.com
06 Kasım 2024 13:14 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 13:33
Alman otomotiv devinden şoke eden karar! Schaeffler 4 bin 700 kişiyi işten çıkaracak

Otomotiv ve sanayi tedarikçisi Schaeffler'den şoke eden karar geldi. Alman şirketin 2 bin 800'ü Almanya'da olmak üzere Avrupa'da 4 bin 700 kişiyi işten çıkaracağı öğrenildi.

Otomotiv ve sanayi tedarikçisi Schaeffler, Avrupa genelinde 4.700 çalışanını işten çıkaracak. Bu işten çıkarmaların 2.800'ü Almanya'daki iş gücünü kapsayacak. Şirketin küresel çapta 120 binden fazla çalışanı bulunuyor ve bu süreç Almanya’da on, Avrupa genelinde beş farklı lokasyonda yürütülecek. İşten çıkarmaların gerekçesi olarak, endüstriyel sektörlerde yaşanan zayıflama ve elektrikli araç üretimindeki düşüş gösterildi.

Alman otomotiv devinden şoke eden karar! Schaeffler 4 bin 700 kişiyi işten çıkaracak - 1. Resim

OTOMOTİV DÜNYASININ DEVLERİ BİRLEŞİYOR

Dönüşüm sürecinin bir parçası olarak Schaeffler, Vitesco şirketiyle birleşerek yıllık yaklaşık 290 milyon euro tasarruf sağlamayı hedefliyor. Schaeffler CEO’su Klaus Rosenfeld, bu değişimin şirketin uzun vadeli rekabet gücünü korumak adına zorunlu olduğunu belirtti. Rosenfeld, bu sürecin sosyal sorumluluk çerçevesinde ve orantılı bir yaklaşımla yürütüleceğini vurguladı.

Şirketin dönüşüm planı 2029’a kadar devam edecek ve bu süre zarfında hedeflenen tasarrufun sağlanması bekleniyor.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...