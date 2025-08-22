Almanya ikinci çeyrekte yüzde 0,3 küçüldü

Almanyaekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 daraldı.

GSYH YÜZDE 0,3 GERİLEDİ, BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkenin ikinci çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Verilere göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 azaldı.



Öncü veriler, ekonominin ikinci çeyrekte yüzde 0,1 küçüleceği yönündeydi. Açıklanan verilerin beklentilerden daha olumsuz gelmesi dikkati çekti. Böylece ilk çeyrekteki yüzde 0,3 büyümenin ardından Alman ekonomisi, yeniden daralmış oldu.

YILLIK BAZDA YÜZDE 0,2 BÜYÜME KAYDEDİLDİ

Ekonomideki daralma, ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasında yaşanan tarife gerilimleri döneminde özellikle imalat ve inşaat sektöründeki zayıflamadan kaynaklandı.



Alman ekonomisi, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 0,2 büyüme gösterdi.