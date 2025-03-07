Almanya'da başladı dünyaya yayılıyor: Tahvil piyasalarında hareketlilik

Almanya'nın yeni mali planları ve ABD Başkanı Trump'ın tarifeleri, küresel tahvil piyasalarında büyük hareketlilik yaptı. Almanya'nın 10 yıllık devlet tahvilleri 30 baz puan yükselerek son 35 yılın en büyük günlük artışını kaydetti. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından Avrupa ve Asya piyasaları dalgalandı

Dünya genelinde tahvil piyasaları Perşembe günü sert dalgalanmalar yaşarken, Almanya'daki yeni mali planlar ve ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeleri piyasalarda etkisini gösterdi. Almanya'nın borçlanma politikalarındaki büyük değişikliğini takip eden tahvil satışları, Avrupa ve Asya piyasalarında dalgalanmaya neden oldu.

ALMANYA'DA TAHVİL GETİRİLERİ ZİRVE YAPTI

Almanya'nın 10 yıllık devlet tahvilleri (bunds), son 35 yılın en büyük günlük yükselişini göstererek 30 baz puan artış kaydetti. Bu artış, ülkede yeni kurulacak koalisyon hükümetinin savunma harcamalarını artırmayı planlaması ve borçlanma kurallarında değişikliğe gitme kararı almasıyla tetiklendi. Almanya'nın borçlanma maliyetleri Perşembe günü boyunca yüksek seyrederken, gün sonunda bir miktar geriledi.

Bu büyük değişikliğini değerlendiren Deutsche Bank stratejisti Jim Reid, "Almanya'nın borç politikasındaki bu dönüşüm Avrupa piyasalarında risk iştahını artırdı" dedi.

AVRUPA MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI

Avrupa Merkez Bankası (ECB), mevduat faiz oranını beklentiler doğrultusunda 25 baz puan indirerek yüzde 2,50 olarak açıkladı. Tahvil piyasalarındaki hareketlilik, bu karar öncesinde yoğunlaştı.

Fransa ve İtalya'nın 10 yıllık tahvil getirileri gün içinde yükselirken, gün sonunda bir miktar gerileme görüldü. Birleşik Krallık'ta ise 10 yıllık devlet tahvilleri sabit kalırken, gün içinde 6 baz puanlık bir artış yaşamıştı.

ABD VE JAPONYA'DA TAHVİL PİYASALARINDA HAREKETLİLİK

ABD tarafında, 10 yıllık devlet tahvili getirisi 4 baz puan artarak yüzde 4.31 seviyesine ulaştı. Analistlere göre, bu artışta Trump'ın olası ticaret tarifelerinin enflasyonu tetikleyeceği endişesi etkili oldu.

Japonya'da ise 10 yıllık devlet tahvili getirisi 8 baz puan yükselerek son 16 yılın en yüksek seviyelerine yaklaştı. Londra merkezli Zaye Capital Markets'tan Naeem Aslam, "Japonya'daki tahvil getirilerinin yükselişi, piyasalarda geniş çapta bir gerilime işaret edebilir" dedi.

UZMANLAR: PİYASALAR BELİRSİZLİKLE KARŞI KARŞIYA

Bank of America Global Research'ten Ralf Preusser, piyasaların şu anda belirsizlikler içinde olduğuna dikkat çekerek, "Almanya'nın mali duruşunda büyük bir paradigma değişikliği yaşanıyor. 10 yıllık Alman tahvil getirilerinin yüzde 2.75 seviyesine ulaşması mümkün" dedi.

UBS Yatırım Bankası uzmanları da Almanya'nın yeni borçlanma politikalarının, Avrupa genelinde tahvil arzını ciddi oranda artıracağını ve yatırımcıların daha yüksek prim talep edeceğini belirtti.