Avrupa Merkez Bankası 9 ayda 6. kez faiz indirimine gitti

Avrupa Merkez Bankası, faiz oranını 25 baz puan düşürmeye karar verdi. Avrupa Merkez Bankası, ekonomik çalkantılara rağmen altıncı kez faiz oranlarını düşürdü.

Avrupa Merkez Bankası faiz kararını duyurdu. Banka, gelişen ticaret savaşının oluşturduğu ekonomik çalkantı ve Avrupa'nın askeri harcamalarını artırmaya yönelik yeni planlar karşısında gevşeme planına sadık kaldı. ECB, temel faiz oranını yüzde 2,75'ten yüzde 2,5'e düşürdü.

ECB FAİZ İNDİRDİ

ECB, temel faiz oranını yüzde 2,75'ten yüzde 2,5'e düşürdü. Bu hamle, Fed ile gösterge borçlanma maliyetleri arasındaki farkı genişletti. Avrupa Merkez Bankası, son yedi toplantıdaki altıncı faiz indirimini gerçekleştirdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), "Para politikası önemli ölçüde daha az kısıtlayıcı hale geliyor. Faiz oranlarındaki indirimler, şirketler ve haneler için yeni borçlanmayı daha az masraflı hale getiriyor ve kredi büyümesi hızlanıyor" dedi. Öte yandan Avrupa liderlerinin askeri harcamaları artırmak için borçlanmayı artırma vaatleri, merkez bankasının yüzleşmesi gereken mali tabloyu yeniden şekillendirdi.