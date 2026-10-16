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Ekonomi
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Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 16:19
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 16:23

Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş canlı yayında dünyanın en ucuz altını uyarısı yaptı

Altın alıp satmak isteyenler, altın borcu olanlar, sarı metalin ne zaman yükseleceğini merak ediyor. TGRT Haber canlı yayınına katılan Finans Analisti İslam Memiş, canlı yayında piyasada altın yatırımcısını bekleyen şartlar ve 2027 yılına ilişkin öngörülerini paylaştı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 16:19
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 16:23

Altın ne zaman yükselecek? Alım için uygun zaman mı? canlı yayınına katılan Finans Analisti , altın piyasasında yaşanan sert dalgalanmaların ardından yatırımcıları bekleyen kritik seviyelere dikkat çekti. Ons altında 4.300 dolar, gram altında 6.700 lira seviyesini işaret eden Memiş, 2027 yılına ilişkin yükseliş beklentisini korudu. Memiş, “Düşüşlerin kalıcı olmasını çok fazla beklemiyoruz” diyerek altın almayı düşünenlere vade uyarısında bulundu.

Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş canlı yayında dünyanın en ucuz altını uyarısı yaptı

İşte Memiş'in açıklamalarından satır başları...

"Bu hafta altın tarafında sert dalgalanmalar gördük. Çünkü ABD’de açıklanan enflasyon rakamları çok önemliydi ve piyasalar bu veriye odaklanmıştı. Enflasyonun yüzde 3,6 olması beklenirken yüzde 3,7 olarak açıklandı. Bu verinin ardından çarşamba günü öğleden sonra altın fiyatlarında sert düşüşler gördük. 4.080 dolar seviyesine, ise 6.580 lira seviyesine kadar geriledi.

Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş canlı yayında dünyanın en ucuz altını uyarısı yaptı

ALTIN YATIRIMCISINA KRİTİK MESAJ

Ancak sonrasına baktığımızda perşembe ve cuma günleri itibarıyla hızlı bir toparlanma var. Ons altın tarafında 100 dolarlık, gram altın tarafında ise 100 liralık bir toparlanma gördük. Tabii yükselişlerden bahsetmek için henüz erken. Ana trendin yükselişe geçmesi için değerlendirilmesi gereken birçok faktör var.

Şu an uluslararası piyasalarda ons altın 4.177 dolar, gram altın ise 6.630 lira seviyesinde. Özellikle altın yatırımcıları için önemli bir noktayı belirtmek istiyorum. Bu hafta altın tarafındaki işçilik farkı eksi 257 dolara kadar geriledi. Geçen hafta ise artı 450 dolardı. Yani altına talebin olmadığı, altının yoğun şekilde bozdurulduğu bir haftayı geride bırakıyoruz. Talep olmayınca ve bozduranların sayısı artınca işçilik farkı da eksiye geldi.

Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş canlı yayında dünyanın en ucuz altını uyarısı yaptı

DÜNYANIN EN UCUZ ALTINI TÜRKİYE’DE

Dolayısıyla şu anda dünyanın en ucuz altını Türkiye’de. İşçilik farklarından dolayı altın fiyatlarında çok agresif yükselişler görmüyoruz. Geçtiğimiz ay bu fark eksi 1.000 dolara kadar gerilemişti.

Altın tarafını kısa, orta ve uzun vadede ayrı ayrı değerlendirmek gerekiyor. Petrol fiyatlarında ve özellikle ABD tahvil faizlerinde bugün bir gerileme gördük. Altındaki toparlanmanın önemli nedenlerinden biri de buydu. Ancak ABD-İran gerilimi sessizliğini korusa da Husilerle Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Bu nedenle petrol fiyatları yeniden 100 dolar seviyesinin üzerine çıktı. 100 doların üzerindeki petrol fiyatları ve piyasalardaki belirsizlikler, altın fiyatları üzerinde de etkili oluyor.

Kısa vadede ons altında 4.300 dolar seviyesini hedef ve direnç noktası olarak takip ediyoruz. Gram altında ise 6.700 lira seviyesi öne çıkıyor.

Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş canlı yayında dünyanın en ucuz altını uyarısı yaptı

ALTIN FİYATLARI AÇISINDAN İKİ ÖNEMLİ GELİŞME 

Biraz daha orta vadeye, yani yıl sonuna baktığımızda altın fiyatları açısından iki önemli gelişme belirleyici olacaktır. Bunlardan birincisi, ABD-İran arasında bir ateşkes ya da anlaşma haberinin gelip gelmeyeceği. İkincisi ise Rusya-Ukrayna arasında bir ateşkes haberinin gelip gelmeyeceği. Altın piyasası bu gelişmeleri önemsiyor. Böyle bir barış veya ateşkes anlaşması gelirse ons altında 4.600 dolar ve üzerindeki seviyeleri görebiliriz. Beklentimiz bu yönde.

Ancak savaşlar devam ederse yıl sonuna kadar ons altında 4.100-4.500 dolar aralığında hareket eden bir trend bizi bekliyor olabilir. Tabii finansal piyasalarda bir gün bile çok uzun bir süre. Bu nedenle ne olacağını kesin olarak söylemek mümkün değil. Çünkü ciddi bir belirsizlik var.

Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş canlı yayında dünyanın en ucuz altını uyarısı yaptı

Genel olarak şunu söylüyoruz: Önümüzdeki yıl düğün yapacaksanız veya altın borcunuz varsa fiyatlardaki düşüşlerin kalıcı olmasını çok fazla beklemiyoruz. Haziran ayında gram altın 5.950 lira seviyesindeydi. Şu anda ise 6.630 lira seviyesinde. Yukarı yönlü hareketlerin ve yükseliş beklentimizin devam ettiğini söyleyebiliriz.

2027 yılına baktığımızda da altının kaldığı yerden yükselişini sürdürmesi olası görünüyor. Belirsizlik dönemlerinde yatırımcılar altın alıp almama konusunda çok fazla düşünüyor. Şu anda da böyle bir belirsizlik dönemindeyiz. 

Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş canlı yayında dünyanın en ucuz altını uyarısı yaptı

PEKİ YATIRIMCI NE YAPMALI, ALTIN PİYASASINDA KENDİSİNİ NE BEKLİYOR? 

Yatırımcı, herhangi bir yatırım aracına yönelmeden önce öncelikle vadesine karar vermeli. Elimde param var; altın, gümüş veya döviz alacağım ya da borsaya yatırım yapacağım diyebilirsiniz. Ancak burada önemli olan, paranızı ne kadar süreyle değerlendirmeyi düşündüğünüzdür.

Eğer bir veya iki aylık kısa vadeli bir yatırım yapacaksanız risk almamanızı öneririm. Ancak altı ay veya bir yıl beklemeyi düşünüyorsanız ve kenarda tuttuğunuz bu paraya ihtiyacınız yoksa o zaman altının ucuz olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde gümüşün, petrolün ve borsanın da ucuz olduğunu söyleyebiliriz. Ancak kısa vadede risk var. Orta ve uzun vadede ise bu fiyatların ucuz olduğu bir dönemden geçiyoruz."

 

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#tgrt haber
#ons altın
#abd enflasyon
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