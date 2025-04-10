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 | Kübra Çelepi

Altın alıp satanlar dikkat: Hedeftesiniz! Bütünleme oyunu hızla yayılıyor

Altın alan ve satanlara uyarı geldi. Dolandırıcılar kuyumculara sahte 1 gram altınlar sunup bütünlük isteyerek kandırıyorlar. Gram altında sahtecilik tuzağı hızla ifşa oluyor. Uzman isim uyardı.

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KAYNAK:
Kübra Çelepi
|
GİRİŞ:
10.04.2025
saat ikonu 14:06
|
GÜNCELLEME:
10.04.2025
saat ikonu 14:10

Kuyumcu esnaflarına yönelik dolandırıcılık uyarısı geldi. Dolandırıcılar sahte 1 gram ağırlıkta altınlar ile bu alım satım yapmaya çalışıyorlar. Dolandırıcıların yeni yöntemi gram altında sahtecilik tuzağı.

Altın alıp satanlar dikkat: Hedeftesiniz! Bütünleme oyunu hızla yayılıyor

BÜTÜNLEME OYUNU İLE KUYUMCULAR HEDEFTE

Altın piyasasında yeni bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı. Son günlerde bazı kuyumcu esnaflarının karşılaştığı bu yeni taktik, dikkatli olunması gereken bir sahtekarlık türü olarak hızla yayılıyor. Dolandırıcılar, elindeki sahte gram altınları bütünleme bahanesiyle gerçek altınla birleştirerek sistemin içinden sıyrılmaya çalışıyor.

Altın alıp satanlar dikkat: Hedeftesiniz! Bütünleme oyunu hızla yayılıyor

BÜTÜNLEME NEDİR, NASIL YAPILIYOR?

Dolandırıcılar, ellerinde bulunan 1 gramlık sahte altınları, tanımadıkları kuyumculara getirerek "bunları bütünleyelim" talebinde bulunuyor. Yani örneğin, 3 adet 1 gram altını getirip bunları 3 gramlık bir altınla değiştirmek istiyorlar. Üstüne de 1-2 gramlık farkı ödeyerek işlemde sorun olmadığını göstermek istiyorlar. Bu küçük ödeme ile oyun başlıyor.

Altın alıp satanlar dikkat: Hedeftesiniz! Bütünleme oyunu hızla yayılıyor

SAHTE ALTINLAR GERÇEK ZİNCİRE KARIŞIYOR

Sahte 1 gramlık altınlar, genellikle yüksek kalitede taklitlerle üretilmiş oluyor. Bu nedenle ilk bakışta ya da standart testlerle fark edilmesi zor olabiliyor. Bütünleme işlemi sırasında, kuyumcu farkında olmadan bu sahte gramları gerçek altın zincirine dahil etmiş oluyor.

Altın alıp satanlar dikkat: Hedeftesiniz! Bütünleme oyunu hızla yayılıyor

TANIMADIĞINIZ KİŞİLERE DİKKAT EDİN

Bu yeni yöntemle, kuyumcuların güvene dayalı iş yapma pratikleri suistimal ediliyor. Dolandırıcılar, özellikle daha küçük esnafa yönelerek, tanınmadıkları bölgelerde bu yöntemi deniyorlar. Bu yüzden sektör temsilcileri, tanımadıkları kişilerle gram altın bütünleme işlemi yapmamaları konusunda esnafı uyardı.

Altın alıp satanlar dikkat: Hedeftesiniz! Bütünleme oyunu hızla yayılıyor
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KÜÇÜK İŞLEM GİBİ GÖRÜNÜYOR BÜYÜK ZARAR VERİYOR

Altın sektörünün deneyimli isimi İslam Memiş, bu tür dolandırıcılık girişimlerinin ciddi ekonomik kayıplara yol açabileceğini ifade etti. Birkaç gram gibi küçük miktarlarla başlayan sahtekarlık, çok sayıda kuyumcuyu hedef alarak zincirleme zararlara neden oluyor. Ayrıca bu durum, piyasadaki güveni de sarsarak uzun vadeli etkiler oluşturuyor.

Altın alıp satanlar dikkat: Hedeftesiniz! Bütünleme oyunu hızla yayılıyor

KUYUMCU ESNAFI TETİKTE OLSUN

Konuyla ilgili paylaşım yapan İslam Memiş, tanımadığınız kişilerden gelen gram altın bütünleme taleplerine karşı dikkatli olunması konusunda uyardı. Kuyumcu esnafına seslenen uzman, "Mutlaka altınları detaylı testlerden geçirin, şüpheli durumlarda işlem yapmaktan kaçının.” dedi. Paylaşımı şöyle;

Altın alıp satanlar dikkat: Hedeftesiniz! Bütünleme oyunu hızla yayılıyor
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