Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, piyasada daha düşük fiyata satışa sunulan ikinci baskı altınların son dönemde yayılmaya başladığını ve orijinalinden ayırt edilmesinin zorluğundan dolayı tüketicilerin dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi.

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HABERİN ÖZETİ Altın alırken dikkat! Kuyumculardan "ikinci baskı" uyarısı, işte bakmanız gerekenler Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, piyasada orijinalinden ayırt edilmesi zor olan ve düşük fiyata satılan ikinci baskı altınlara karşı tüketicileri uyardı. Darphane dışında, yetkisiz atölyelerde orijinaline benzer kalıplarla basılan ikinci baskı altınların kanunen yasak olduğu belirtildi. İkinci baskı altınlarda ayar ve gramaj düşüklüğü riski bulunduğu, bu durumun detayların daha az net veya pürüzlü olmasına neden olabileceği ifade edildi. Altın alırken güvenilen, kurumsal ve köklü kuyumcuların tercih edilmesi, firmanın kendi kutusu, kurdelesinde isim veya küçük etiketlerin bulunmasına dikkat edilmesi önerildi. Altın alan vatandaşların fiş ya da fatura gibi belgelerini almalarının önem taşıdığı vurgulandı.

İKİNCİ BASKI ALTINLARA DİKKAT!

Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Darphane dışında, yetkisiz atölyelerde orijinaline benzer kalıplarla basılan ikinci baskı altın, çeyrek, yarım veya Cumhuriyet altınına ilişkin uyarılarda bulundu.

Darphane dışında altın basımı ve piyasaya sürülmesinin kanunen yasak olduğunu vurgulayan Sönmez, ikinci baskı altında ayar düşüklüğü riskinin bulunduğunu söyledi.

DAHA AZ NET VE PÜRÜZLÜ OLUYOR

Sönmez, görünüş olarak orijinaline çok benzese de ayar veya gramajda düşüklük olabildiği için kuyumcuların bu durumu bozdurma sırasında fark edebildiğini veya altını değerinin altında satın alabildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu şekilde basılan altınların detayları genellikle Darphane basımına göre daha az net veya pürüzlü olur ancak bunu çoğunlukla uzman kuyumcular hassas ayar cihazlarıyla fark edebilir. İkinci basım altınların ayarı düşük olduğu için baskı sırasında Atatürk figürü ve diğer yazılar net çıkmayabilir. Bu bir kanıt olabilir. Ayrıca ürünün sertliği de bunu gösterebilir ancak bunu vatandaş ayırt edemeyebilir."

ALTIN ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER DİKKAT

Sönmez, altın alınırken dikkat edilmesi gereken hususlara da dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Altın alırken mağduriyet yaşamamak adına güvenilen, kurumsal ve köklü kuyumcuları tercih etmenizi öneriyoruz. Altın alan vatandaşlarımızın firmanın kendi kutusu olmasına, kurdelesinde isim yazmasına veya küçük etiketlerinin bulunmasına dikkat etmeleri gerekir. Ayrıca altının fiş ya da fatura gibi belgelerini almayı unutmamaları büyük önem taşıyor."