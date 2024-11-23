Altın ateşi o illeri sardı! İşte Türkiye'nin altın haritası: En çok hangi şehir aldı?

23 Kasım 2024 12:32 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 12:49

En çok altın alan iller belli oldu. Hangi ilde ne kadar altın var, sorusu cevap buldu. Türkiye'nin en çok altına yatırım yapan şehirleri sıralamasında İç Anadolu Bölgesi dikkat çekti. Altın fiyatları yaşadığı düşüş sonra kayıplarını geri alırken işte düşüşü değerlendirip en çok alım yapan iller.

İki kamu bankası harekete geçti! 100 bin TL ihtiyaç, 300 bin TL taşıt ve 500 bin TL konut kredisi faizleri aşağı çekildi

İki kamu bankası harekete geçti! 100 bin TL ihtiyaç, 300 bin TL taşıt ve 500 bin TL konut kredisi faizleri aşağı çekildi

Türkiye​'de en gözde yatırım​ ve birikim araçlarından biri olarak görülen altın​ her geçen gün yeni yatırımcı kazanıyor. Tasarruf sahipleri için zor bir dönemde bile yatırımcısını üzmeyen altın, en çok tercih edilen enstrümanlardan. Peki, Türkiye'nin en çok altına yatırım yapan şehirleri hangileri? İşte 2024 yılında en çok ve en az altın alan iller.

O İLLER ALTINDAN VAZGEÇMEDİ

Altın, bir çok yatırımcı için enflasyon ve kağıt paranın değer kaybı riskine karşı birikimlerin değerini korumada en güvenli liman. Altın, sadece bir yatırım aracı değil, aynı zamanda kültürel bir miras olarak Türkiye'de sıkça tercih ediliyor.

Türkiye Gazetesi'nin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) derlediği verilere göre, güvenli liman olduğunu bir kez daha ispatlayan altını en çok tercih eden iller sırasıyla şöyle;

EN ÇOK ALTIN ALAN İLLER

1-Bursa: 43,64 milyar TL

2-Antalya: 42,85 milyar TL

3-Kocaeli: 34,73 milyar TL

4-Konya: 29,50 milyar TL

5-Adana: 22,40 milyar TL

6-Balıkesir: 20,74 milyar TL

7-Muğla: 20,50 milyar TL

8-Mersin: 20,46 milyar TL

9-Manisa: 16,50 milyar TL

10-Eskişiehir: 16,37 milyar TL

EN AZ ALTIN ALAN İLLER