Altın, Çin hamlesiyle atağa geçti

ABD'nin Çin'e yönelik gümrük vergilerini yüzde 125’e çıkarması, küresel piyasalarda sert dalgalanmalara neden oldu. Yatırımcılar, yeniden alevlenen ticaret savaşları karşısında güvenli liman olarak görülen altına yöneldi. Bu gelişmeyle birlikte altın fiyatları sabah saatlerinde yüzde 1,5’e varan bir artış yaşadı.

Ons altın bu sabah 4 Nisan’dan bu yana ilk kez 3.131,88 dolara kadar yükseldi. Şu sıralarda yüzde 1,45 artışla 3.128,12 dolar seviyelerinde işlem görüyor. 3 Nisan’da 3.167,96 dolar ile tarihi zirvesini gören altında, yeni rekorların kapıda olduğu konuşuluyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın diğer ülkelere yönelik tarifeleri 90 gün süreyle askıya alırken, Çin’e yönelik vergileri artırması, ticaret savaşlarını yeniden kızıştırdı. Bu da yatırımcının riskli varlıklardan kaçıp güvenli limanlara sığınmasına yol açtı.

“AY SONUNA KADAR 3.200 DOLAR MÜMKÜN”

Marex analisti Edward Meir, büyümenin yavaşlayacağı beklentisinin güçlü olduğunu belirterek, “Bu bizim baz senaryomuz. Faizler er ya da geç düşecek. Enflasyon endişeleri tarifelerin etkisiyle yılın büyük bölümünde gündemde kalacak. Altın, ay sonuna kadar 3.200 doları görebilir” yorumunu yaptı.

Altın, 2025 yılında şimdiye kadar yüzde 18’in üzerinde değer kazandı. Bu yükselişte Trump’ın gümrük tarifesi planları, Fed’in faiz indirimine dair beklentiler, Orta Doğu ve Ukrayna’daki jeopolitik tansiyon, merkez bankalarının güçlü alımları ve altın destekli borsa yatırım fonlarına artan ilgi etkili oldu.

GÖZLER ENFLASYON VERİLERİNDE

Fed’in son toplantı tutanaklarında, politika yapıcıların ABD ekonomisinde yavaş büyüme ve yüksek enflasyon riskine dikkat çektiği görüldü. Bazı üyeler “zor ödünleşmelerin” kapıda olduğunu söyledi. Eğer enflasyonist baskılar Fed’i faizleri daha uzun süre yüksek tutmaya zorlarsa, bu durum altının cazibesini azaltabilir.