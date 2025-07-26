Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Altın, dolar, euro, borsa: İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı

Borsa İstanbul’da yatırımcıların yüzü güldü. BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,67’lik yükselişle kapattı. Altın ve döviz kurlarında ise daha sınırlı hareketler izlendi. Gram altın yüzde 0,07 oranında artarken, dolar/TL kuru yüzde 0,43, avro/TL ise yüzde 0,92 değer kazandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.07.2025
saat ikonu 09:11
|
GÜNCELLEME:
26.07.2025
saat ikonu 09:18

'da bu hafta yatırımcılar pozitif bir seyirle karşılaştı. BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 2,67 değer kazanarak 10.642,60 puana yükseldi. Endeks, seans içinde en düşük 10.413,24, en yüksek ise 10.783,10 puanı gördü.

Altın, dolar, euro, borsa: İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı

ALTIN FİYATLARINDA SINIRLI ARTIŞ

Kapalıçarşı’da fiyatları sınırlı yükselişler kaydetti. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,07 oranında artarak 4.359,77 liraya çıktı. Cumhuriyet altını 29.460 liradan alıcı bulurken, çeyrek altın da haftayı yüzde 0,08’lik artışla 7.302 liradan kapattı.

Altın, dolar, euro, borsa: İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı

DÖVİZ KURLARI YÜKSELİŞ EĞİLİMİNDE

Döviz tarafında da yükseliş eğilimi hâkimdi. ABD doları haftalık bazda yüzde 0,43 primle 40,5550 liraya yükselirken, avro yüzde 0,92 artışla 47,5880 liraya çıktı.

Altın, dolar, euro, borsa: İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı

FON PİYASALARINDA POZİTİF SEYİR SÜRÜYOR

Fon piyasalarında ise hareketlilik devam etti. Yatırım fonları genel olarak yüzde 1,69, emeklilik fonları ise yüzde 1,73 oranında değer kazandı. Kategorilere bakıldığında, yatırım fonları içinde en çok getiriyi yüzde 2,58’lik artışla "Borsa Yatırım" fonları sağladı.

Altın, dolar, euro, borsa: İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Faizsiz kredi fırsatı! Akbank, Garanti Bankası, QNB, Türkiye İş Bankası... İşte en yüksek faizsiz kredi veren bankalar
Otomotiv devi BYD yeni fabrika için tarih verdi: Dev yatırım resmileşti
ETİKETLER
#dolar
#altın
#euro kuru
#Borsa İstanbul
#euro fiyatı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.