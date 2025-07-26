Altın, dolar, euro, borsa: İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı

Borsa İstanbul'da bu hafta yatırımcılar pozitif bir seyirle karşılaştı. BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 2,67 değer kazanarak 10.642,60 puana yükseldi. Endeks, seans içinde en düşük 10.413,24, en yüksek ise 10.783,10 puanı gördü.

ALTIN FİYATLARINDA SINIRLI ARTIŞ

Kapalıçarşı’da altın fiyatları sınırlı yükselişler kaydetti. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,07 oranında artarak 4.359,77 liraya çıktı. Cumhuriyet altını 29.460 liradan alıcı bulurken, çeyrek altın da haftayı yüzde 0,08’lik artışla 7.302 liradan kapattı.

DÖVİZ KURLARI YÜKSELİŞ EĞİLİMİNDE

Döviz tarafında da yükseliş eğilimi hâkimdi. ABD doları haftalık bazda yüzde 0,43 primle 40,5550 liraya yükselirken, avro yüzde 0,92 artışla 47,5880 liraya çıktı.

FON PİYASALARINDA POZİTİF SEYİR SÜRÜYOR

Fon piyasalarında ise hareketlilik devam etti. Yatırım fonları genel olarak yüzde 1,69, emeklilik fonları ise yüzde 1,73 oranında değer kazandı. Kategorilere bakıldığında, yatırım fonları içinde en çok getiriyi yüzde 2,58’lik artışla "Borsa Yatırım" fonları sağladı.