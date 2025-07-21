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 | İrem Çınar

Altın, dolar ve euroyu geride bıraktı: Son dönemin en çok kazandıranı oldu!

Ne altın ne de döviz. Yatırımcıların yeni gözdesi belli oldu. Altın ve döviz piyasalarının durağan seyrettiği bu dönemde, yılbaşından bu yana en fazla kazandıran yatırım aracı gümüş olarak öne çıktı. Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, 2025’in dikkat çeken yatırım enstrümanı haline gelen gümüşte yükseliş eğiliminin süreceğini belirtti.

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KAYNAK:
Gerçek Gündem
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 11:02
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 11:04

Yaz aylarının getirdiği durgunluk küresel piyasalarda etkisini sürdürürken, fiyatları dar bir bantta hareket ediyor. Bu durgunluk, yatırımcıların dikkatini giderek gümüşe çevirmeye başladı. Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, gümüşün son aylarda yatırımcısına ciddi kazançlar sağladığını ve bu yükseliş trendinin kısa vadede sürebileceğini ifade etti.

Altın, dolar ve euroyu geride bıraktı: Son dönemin en çok kazandıranı oldu!

“BU DÖNEMDE ALTINA YÖNELMEK DOĞRU DEĞİL”

Yılbaşından bu yana bazında %29, Türk Lirası cinsinden ise %51 oranında değer kazanan gümüşün performansını değerlendiren Eryılmaz, yatırımcıları altın alımına karşı uyardı. "Altın tarafında kısa vadede anlamlı bir hareket beklemiyorum. Bu nedenle şu an daha cazip bir aracı olarak öne çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Altın, dolar ve euroyu geride bıraktı: Son dönemin en çok kazandıranı oldu!

GÜMÜŞTE HEDEF 41 DOLAR

Küresel piyasalarda ons gümüşün 38,18 dolardan işlem gördüğünü belirten Eryılmaz, "Eğer 39,5 dolar seviyesi kalıcı olarak aşılırsa, 41 dolar hedefi uzak değil" değerlendirmesinde bulundu. Türkiye piyasalarında ise gram gümüş 49,6 TL’ye yükselmiş durumda ve yılbaşından bu yana yaklaşık 17 TL'lik bir artış kaydetti.

Altın, dolar ve euroyu geride bıraktı: Son dönemin en çok kazandıranı oldu!

ALTINDA DURAĞANLIK SÜREBİLİR

Altın için büyük bir sıçrama ya da düşüş beklemediğini dile getiren Eryılmaz, yatırımcılara kısa vadede alım-satım işlemlerinden uzak durmaları yönünde tavsiyede bulundu. Ayrıca önümüzdeki günlerde Merkez Bankası’nın faiz kararı ve kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmelerinin piyasalarda etkili olacağını belirterek, “2,5 puanlık bir faiz indirimi bekliyorum; ancak 2 puanlık bir indirim de sürpriz olmayacaktır” şeklinde konuştu.

Altın, dolar ve euroyu geride bıraktı: Son dönemin en çok kazandıranı oldu!

BORSADA KRİTİK SEVİYE

Borsa İstanbul’a da değinen Eryılmaz, BIST 100 endeksinde 10.400 puanın güçlü bir direnç seviyesi olduğunu vurguladı. Bu seviyenin aşılmasının yeni bir yükseliş dalgası başlatabileceğini belirten uzman isim, yatırımcıların bu kritik noktayı yakından izlemeleri gerektiğini söyledi.

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