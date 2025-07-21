Altın, dolar ve euroyu geride bıraktı: Son dönemin en çok kazandıranı oldu!

Yaz aylarının getirdiği durgunluk küresel piyasalarda etkisini sürdürürken, altın fiyatları dar bir bantta hareket ediyor. Bu durgunluk, yatırımcıların dikkatini giderek gümüşe çevirmeye başladı. Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, gümüşün son aylarda yatırımcısına ciddi kazançlar sağladığını ve bu yükseliş trendinin kısa vadede sürebileceğini ifade etti.

“BU DÖNEMDE ALTINA YÖNELMEK DOĞRU DEĞİL”

Yılbaşından bu yana dolar bazında %29, Türk Lirası cinsinden ise %51 oranında değer kazanan gümüşün performansını değerlendiren Eryılmaz, yatırımcıları altın alımına karşı uyardı. "Altın tarafında kısa vadede anlamlı bir hareket beklemiyorum. Bu nedenle şu an gümüş daha cazip bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor" ifadelerini kullandı.

GÜMÜŞTE HEDEF 41 DOLAR

Küresel piyasalarda ons gümüşün 38,18 dolardan işlem gördüğünü belirten Eryılmaz, "Eğer 39,5 dolar seviyesi kalıcı olarak aşılırsa, 41 dolar hedefi uzak değil" değerlendirmesinde bulundu. Türkiye piyasalarında ise gram gümüş 49,6 TL’ye yükselmiş durumda ve yılbaşından bu yana yaklaşık 17 TL'lik bir artış kaydetti.

ALTINDA DURAĞANLIK SÜREBİLİR

Altın için büyük bir sıçrama ya da düşüş beklemediğini dile getiren Eryılmaz, yatırımcılara kısa vadede alım-satım işlemlerinden uzak durmaları yönünde tavsiyede bulundu. Ayrıca önümüzdeki günlerde Merkez Bankası’nın faiz kararı ve kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmelerinin piyasalarda etkili olacağını belirterek, “2,5 puanlık bir faiz indirimi bekliyorum; ancak 2 puanlık bir indirim de sürpriz olmayacaktır” şeklinde konuştu.

BORSADA KRİTİK SEVİYE

Borsa İstanbul’a da değinen Eryılmaz, BIST 100 endeksinde 10.400 puanın güçlü bir direnç seviyesi olduğunu vurguladı. Bu seviyenin aşılmasının yeni bir yükseliş dalgası başlatabileceğini belirten uzman isim, yatırımcıların bu kritik noktayı yakından izlemeleri gerektiğini söyledi.