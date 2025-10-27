Altın düşüşe doymuyor! Gram altın fiyatları çakıldı: İşte 27 Ekim 2025 güncel altın fiyatları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Altın fiyatlarındaki düşüş yeni haftada da devam ediyor. Haftalardır yukarı yönlü ilerleyişini sürdüren altın günlerdir düşte. Haftanın ilk işlem gününde de vatandaşlar gram altın ve çeyrek altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Gram altın 5.503,71 TL, çeyrek altın ise 9.611,00 TL seviyesinden işlem görüyor. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 27 Ekim altın fiyatları...
GRAM ALTIN
ALIŞ: 5.502,99 TL
SATIŞ: 5.503,71 TL
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 9.525,00 TL
SATIŞ: 9.611,00 TL
YARIM ALTIN
ALIŞ: 19.050,00 TL
SATIŞ: 19.211,00 TL
TAM ALTIN
ALIŞ: 37.983,00 TL
SATIŞ: 38.269,00 TL
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 5.315,60 TL
SATIŞ: 5.561,71 TL
ONS ALTIN
ALIŞ: 4.076,27 dolar
SATIŞ: 4.076,82 dolar