TGRT Haber
TGRT Haber
Canlı Yayın
20°
Uzman isimden altın için yeni düşüş uyarısı: Bu hafta çok önemli gelişmeler olacak!

Ekim 26, 2025 12:00
1
Uzman isimden altın için yeni düşüş uyarısı: Bu hafta çok önemli gelişmeler olacak!

Altın fiyatları uzun süren yükselişin ardından düzeltme ve kırılmalarla birlikte düşüş eğilimine girdi. Piyasanın en büyük meraklarından biri bu düşüşlerin devam edip etmeyeceği! Ekonomist Hikmet Baydar kritik sorunun cevabını TGRT Haber'de verdi. 

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Baydar, yatırımcıya 20 gün uyarısı yaptı. 

İşte Hikmet Baydar'ın değerlendirmelerinden satırbaşları!

 

2

'ALTINDA DÜŞÜŞ BEKLENTİMİZ GERÇEKLEŞTİ'

"Altında ciddi risklerin olduğunu, hızlı bir prim yapma sürecinde olduğunu, dolayısıyla bir kar realizasyonu yani satış riskinin yüksek olduğunu ifade etmiştik daha önceki yorumlarımızda. Bu gerçekleşti.

 

3

'ALTIN İÇİN İŞLER HEP İYİ GİTTİ AMA...'

Peş peşe hep altını destekleyici olaylar yaşadık. 

Fakat bu olaylarla beraber altın güvenli liman olma özelliğini kaybediyor diye uluslararası ortamda ciddi şekilde işlem yapan kurumların başkanlarından yorumlar gelmeye başladı.

Altın spekülatif bir meta gibi hareket ediyor demeye başladılar ve akabinde de ciddi bir kar satışı oldu ki bunun arkasında FED altın rezervinde bir miktar satışa gidebilir söylentileri de var.



 

4

'ONS ALTIN KRİTİK SEVİYELERE DÜŞTÜ'

Ancak çok sert satışın arkasında böyle ufak tefek bir yatırımcı olduğunda düşünmemek lazım.

Çünkü ciddi bir düşüş yaşamıştık.

Altında 4022  ons dolar seviyelerine dikkat çekiyorduk.

4.004'e kadar düştü.

4.004 seviyesine kadar düştü ama akabinde hemen 4.022'ye geri geldi.

 

5

'PİYASA KARARSIZ, İZLEYİCİLERİMİZ NOT ALSIN'

Orta vadeli göstergelerde 4 gündür aşağı sinyali var.

Ve bu aşağı sinyalinin devam edebilmesi için Hatta izleyicilerimiz not alsa iyi olur.

Ons altın 4057 doların altında 1-2 gün kapanış yaptığı zaman  o aman herkes dolarda ons altında 3750'li seviyeleri konuşmaya başlayacak teknik olarak.

 

6

'O SEVİYEDE TUTMAYA ÇALIŞIYORLAR'

Dolayısıyla şu an 3700 4000 seviyesi krtitik, hemen tekrar söyleyeyim Dört bin elli yedi seviyeleri çok kritik olacak altında orada tutmaya çalışıyorlar.

Yani ayı piyasası dediğimiz satış varlıklı piyasalara geçirmemek için orada tutmaya çalışıyorlar şu an için.

 

7

'PİYASA BEKLEYİŞE GEÇTİ'

Çünkü bu hafta çok önemli gelişmeler olacak dünyada. Trump Uzak Doğu turu için Japonya'ya gidiyor. FED çarşamba günü, çok önemli bu, faizleri beklendiği gibi 25 baz puan indirecek. Yani bu havayı oluşturmaya çalışıyorlar şu an, verilen savaş bunun üzerine. E tabii bir yandan Trump'ın Çin devlet başkanıyla toplantısı var.

Trump'la Çin devlet başkanı arasındaki görüşme olumlu sonuçlanacak mı?

Sonuçlanmayacak mı?

Bunu bekliyor piyasa.

İkincisi FET faizleri düşürecek mi?

Düşürmeyecek mi?



 

 









 

8

'ORTA VADELİ DÜŞÜŞ SİNYALİ VAR'

Bu iki haber yatırımcıları kararsız hale getiriyor.

İşte böyle çizgi eğilimini görüyoruz maalesef.

Ama altında orta vadeli aşağı sinyalleri devam ediyor.

Dolayısıyla bu bir ay içerisinde yani yirmi iş günü diyebiliriz buna.

9

20 GÜN ÇOK KRİTİK UYARISI! 

Önümüzdeki süreçte yirmi gün iş günü içerisinde altında yeni aşağı hareketler söz konusu olabilir ama bu beklediğimiz haberler eğer olumlu yönde gelişirse o zaman tabii piyasalar buna daha farklı reaksiyon verecektir."

 

TGRT Haber
