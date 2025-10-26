Uzman isimden altın için yeni düşüş uyarısı: Bu hafta çok önemli gelişmeler olacak!

'PİYASA BEKLEYİŞE GEÇTİ'

Çünkü bu hafta çok önemli gelişmeler olacak dünyada. Trump Uzak Doğu turu için Japonya'ya gidiyor. FED çarşamba günü, çok önemli bu, faizleri beklendiği gibi 25 baz puan indirecek. Yani bu havayı oluşturmaya çalışıyorlar şu an, verilen savaş bunun üzerine. E tabii bir yandan Trump'ın Çin devlet başkanıyla toplantısı var.



Trump'la Çin devlet başkanı arasındaki görüşme olumlu sonuçlanacak mı?



Sonuçlanmayacak mı?



Bunu bekliyor piyasa.



İkincisi FET faizleri düşürecek mi?



Düşürmeyecek mi?

























