Altın düşüşte 'pazar' dinlemedi! Gramın yeni fiyatı belli oldu

Altının 52 haftalık yükselişi sert düşüşler, düzeltmeler ve yeni seviye arayışlarıyla devam ediyor. Uzun süre rekora doymayan altın fiyatları hafta içi 'dip' yapmıştı Yaşanan düşüş yatırımcıları şaşkına çevirirken, altındaki düşüşün sürüp sürmeyeceği de merak konusu oldu. Düşüş pazar gününe de yansıdı.

Güne 5.572 liralık satış fiyatıyla başlayan gram altın 08.45 itibarıyla 5.545 liradan işlem görüyor. İşte 25 Ekim Pazar gününün altın fiyatları...

26 Ekim altın satış fiyatları



Gram altın satış fiyatı: 5.545,35 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 9.683,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 19.355,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 38.507,30 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 38.556,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 96.563,54 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.112,61 dolar