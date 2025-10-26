Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Altın düşüşte 'pazar' dinlemedi! Gramın yeni fiyatı belli oldu

Altın fiyatlarındaki düşüş hafta sonu sekansında da devam ediyor. 52 haftalık yükselişi duran altın fiyatları gerilemeye devam ediyor. Gram altın 5 bin 545 seviyesinden alıcı bulurken çeyrek altın 9 bin 683 TL'den işlem görüyor. İşte 26 Ekim Pazar gününün güncel altın fiyatları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2025
saat ikonu 08:54
|
GÜNCELLEME:
26.10.2025
saat ikonu 08:54

Altının 52 haftalık yükselişi sert düşüşler, düzeltmeler ve yeni seviye arayışlarıyla devam ediyor. Uzun süre rekora doymayan hafta içi 'dip' yapmıştı Yaşanan düşüş yatırımcıları şaşkına çevirirken, altındaki düşüşün sürüp sürmeyeceği de merak konusu oldu. Düşüş pazar gününe de yansıdı.

Altın düşüşte 'pazar' dinlemedi! Gramın yeni fiyatı belli oldu

Güne 5.572 liralık satış fiyatıyla başlayan 08.45 itibarıyla 5.545 liradan işlem görüyor. İşte 25 Ekim Pazar gününün altın fiyatları...

26 Ekim altın satış fiyatları

Gram altın satış fiyatı: 5.545,35 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 9.683,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 19.355,00 TL

Altın düşüşte 'pazar' dinlemedi! Gramın yeni fiyatı belli oldu

Tam altın satış fiyatı: 38.507,30 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 38.556,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 96.563,54 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.112,61 dolar

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın fiyatları 5 haneli olacak! İslam Memiş öyle bir tahmin yaptı ki..
ETİKETLER
#Ekonomi
#altın fiyatları
#gram altın
#yatırım
#Altın Yaşadığı Düşüş
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.