Altın fiyatı 3400 doları aşacak! Sefer Şener Hindistan-Pakistan geriliminin piyasaya etkisini değerlendirdi

Ekonomist Prof. Dr. Sefer Şener, TGRT Haber’de yaptığı açıklamada altın fiyatı için bekleyen yatırımcıyı uzun vadeli düşünmeye davet etti. Şener, Hindistan-Pakistan geriliminin piyasalara henüz tam yansımadığını, ancak gerilimin artması durumunda altının ons fiyatının 3400 doları aşabileceğini söyledi.

Ekonomist Prof. Dr. Sefer Şener TGRT Haber yayınında yaptığı açıklamada Hindistan - Pakistan geriliminin piyasalara etkisini değerlendirdi. Hindistan - Pakistan geriliminin etkilerinin piyasalara henüz yansımadığını ifade eden Şener, şiddeti artarak devam eden bu gerilimle altının onsunun 3400 dolar seviyesi üstüne çıkacağını söyledi.

Kriz dönemlerinin geçici ve her daim olabileceğini ve bu kriz dönemlerinin ülkelerinin ekonomilerinin ne kadar güçlü olduğunu kanıtladığı sınavlar olduğunu söyleyen Şener, son dönemde iç ve dış krizlere rağmen seyrini koruyan Türkiye'nin yatırımcı için hala güvenli liman olduğundan bahsetti.

HİNDİSTAN - PAKİSTAN GERİLİMİ ALTIN PİYASASINI NASIL ETKİLEYECEK?

ABD'nin ticari atılımlarıyla altın onsunda 3000-4000 dolarları gördüğümüzü ifade eden Şener, şu an 3385 dolar civarında gevşeme başlamışken Hindistan - Pakistan arasındaki gerilimle altının onsunun daha üst seviyeye çıkacağını ve 3400 doları seviyesini bulacağını söyledi.

YATIRIMCI UZUN VADELİ DÜŞÜNSÜN

Şener; "Özellikle yatırımcılar kısa vadeli düşünmemeli. Orta ve uzun vadeli düşünmeli. Bu tarz dönemler kısa vadede risk taşır. İş dünyası ve yatırımcılar buna göre hareket etmeli. Tedarik zincirlerini ve emtiaları da etkileyecek bir gerginlik yaşanıyor. Aynı zamanda pazarların genişletilmesine yarayabilir bu gerginlik. Bu gerilimin tersine yansıması petrol fiyatlarını aşağı çekmesi. Petrol, 2 yıl önce 140 dolarken şimdi 59 dolar seviyesine geldi. Türkiye 70 milyar dolarlık petrol ürünü ithal ederken bu değişiklik bizim için fırsat." dedi.