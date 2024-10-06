Altın fiyatı bu hafta yatırımcısını üzdü! 6 Ekim 2024 Pazar güncel altın fiyatları tablosu

06 Ekim 2024 10:09 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 10:10

Bu hafta yatırım araçlarından dolar kazandırırken altın kaybettirdi. 24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 0,14 azalışla 2 bin 919 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,29 değer kaybederek 19 bin 994 liraya düştü. 6 Ekim 2024 Pazar ise güncel altın fiyatları yatırımcısı tarafından sorgulanıyor. İşte gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatı.

Hem vatandaşlar hem de yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları bu hafta kaybettirdi. Altın fiyatı düştü. İşte 6 Ekim 2024 Pazar günü güncel altın satış fiyatları. GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI İstanbul Kapalıçarşı'da, 24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 0,14 azalışla 2 bin 919 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,29 değer kaybederek 19 bin 994 liraya düştü. Altın fiyatlarında bu haftaki yükseliş serisi sona erdi. Altın altın haftayı düşüşle kapattı. Gram altın satış fiyatı: 2.922,34 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 5.036,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 10.064,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 19.999,83 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 20.057,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 50.152,94 TL

Ons altın satış fiyatı: 2.660,94 dolar Serbest piyasalarda makas aralığı bu hafta çok açıktı. Dolar TL kurunda, Euro TL kurunda, gram altında, gram gümüşte makas aralığı

açıldı. Ons altın şu anda 2660 dolar seviyesinde sert bir şekilde gerilemişti. Tekrar hızlıca toparladı. İlgili Haberler Dolar bu hafta kazandırdı! 6 Ekim 2024 Pazar Euro, Dolar ve Sterlin fiyatları TL karşısında yükseldi