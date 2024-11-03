Altın fiyatı için çarpıcı tahmin! ABD devi tarih verdi: 3 bin dolara yükselecek

03 Kasım 2024 14:44 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 14:45

Altın fiyatları yüzde 30'dan fazla değer kazanarak 2024'e damgasını vurdu. Ons altın 2 bin 790 dolarla rekor seviyelere ulaştı. Yatırımcılar altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceğini yakından takip ederken tahminini açıkladı. Goldman Sachs 2025 için verdiği altın fiyatını üç gerekçeye dayandırdı.

Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 3 Kasım 2024 altın fiyatları

Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 3 Kasım 2024 altın fiyatları

Küresel piyasalarda yatırımcının güvenli limanı olan altın 2024 yılında rekorlarını tazeledi. Ekonomiye ilişkin belirsizlikler, artan bölgesel gerilimler ve beklenen ABD seçimleri altın fiyatlarını tekrar hareketlendi. Fiyat olarak 2.789 ve 2.750 dolar aralığını gören ons altın 2.736 dolardan işlem görüyor.

ALTIN İÇİN 2025 TAHMİNİ

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip edilirken dünyaca ünlü banka ve ekonomistlerden 2025 tahmini geliyor. Altının 2025’teki fiyatına ilişkin çeşitli rakamlar ortaya atılıyor.

Sıkça Sorulan Sorular Altın için 2025 tahmini ABD'li banka Goldman Sachs 2025 altın fiyatı için rakam verdi. Bu rakam 3 bin dolara dayanıyor.

Dünyaca ünlü banka Goldman Sachs, altınının 2025 yılındaki gidişatını yorumladı. Goldman Sachs, 3 temel gerekçeye dayandırdığı tahmininde altının 2025 yılı sonuna kadar yüzde 8 artış göstererek ons başına 3 bin dolar seviyelere çıkacağı tahmininde bulundu.

ALTIN YÜZDE 30'DAN FAZLA DEĞER KAZANDI

Banka, bu tahmini için merkez bankalarının altın alımları, Fed faiz indirimleri ve güvenli liman yatırımlarına olan ilginin devam etmesini gerekçe gösteriyor. Bu yıl altının fiyatı yüzde 30’dan fazla artarak 2 bin 790 dolarla rekor seviyelere ulaştı.

GOLDMAN SACH ÜÇ GEREKÇE SAYDI

Goldman Sachs'ın tahmini üç sebeple gerekçelendirdi. İşte o gerekçeler:

1- Merkez bankalarının talebi: Goldman Sachs, merkez bankalarının yüksek altın talebinin devam edeceğini ancak önümüzdeki yıl bir miktar yavaşlayacağını öngörüyor. Rusya’ya uygulanan yaptırımların ardından bazı ülkeler rezervlerini çeşitlendirme amacıyla dolardan bağımsız olarak altın alımına yöneldi. Analistlerin yaptığı değerlendirmeye göre, merkez bankası alımları 2025 yılı sonuna kadar aylık 30 ton seviyesine yavaşlayacak, ancak bu oran yine de 2022 öncesi ortalama olan 17 tonun üzerinde kalmış olacak.

2- ABD'de faiz oranlarının düşmesi: ABD faiz oranlarının düşmesi, Batı’da altın destekli ETF yatırımlarını yükseltecek. Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2025 ortasında politika faizini yüzde 3,25 - 3,5 aralığına çekeceği beklentisi içerisinde. Altın faiz getirisi sağlamadığı için, düşük faiz politikası bu metalin rekabet gücünü artırır. Yüksek faiz oranları, faize dayalı diğer varlıkları tercih edilir hale getirir.

3- Güvenli liman yatırımları: Altına olan güvenli liman yatırımları da artmaya devam edecek. Banka, jeopolitik ve enflasyon endişeleri nedeniyle altına yönelik spekülatif pozisyonların yüksek seviyelere çıktığını belirtiyor. Seçim sonrası belirsizliğin azalmasıyla bu pozisyonların normalleşmesi bekleniyor ancak uzun vadede ticaret anlaşmazlıkları, Fed’in bağımsızlığına yönelik tehditler, ABD borç endişeleri ve gelecekteki resesyon riskleri gibi faktörler altını çekici bir korunma aracı olarak tutmaya devam edecek.