Altında inişli çıkışlı seyir! İşte 24 Haziran 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları İsrail ile İran arasında yaşanan çatışmaların etkisiyle inişli çıkışlı bir seyir izliyor. Gram altın güne 4.276,47 lira, çeyrek altın ise 7.068,00 lira seviyesinden başladı. İşte 24 Haziran 2025 altın fiyatları...
İsrail ile İran arasında süren gerginliğe ABD'nin de dahil olmasıyla piyasalar karıştı. Çatışmalar şiddetini artırırken yatırımcılar temkinli hareket ediyor. Altın fiyatları ise yeni günü sert bir düşüşle başladı.
Serbest piyasada gram altın 4.276,47'den, çeyrek altın ise 7.068,00 TL seviyesinden işlem görüyor.
İşte 24 Haziran 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
Alış 4.276,11
Satış 4.276,47
Alış 7.008,00
Satış 7.068,00
Alış 14.017,00
Satış 14.137,00
Alış 27.948,00
Satış 28.146,00
Alış 3.354,44
Satış 3.354,78