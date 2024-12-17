Altın fiyatları için 'Çarşamba' kritik gün! İslam Memiş yatırımcıyı uyardı: "50 doların üzerinde kazanacağız"

17 Aralık 2024 12:39 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 12:46

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına odaklanmışken, uzmanlar 2025 yılında gram altının 4.000 ila 4.500 TL, ons altının ise 3.000 ila 3.500 dolar arasında işlem görebileceğini öngörüyor. Yarın, Fed'in yılın son faiz kararını açıklamasıyla piyasada nasıl bir hareketlilik yaşanacağı merak konusu oldu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altının 2025 yılı için belirlediği seviyelere dair tahminlerde bulunarak, yatırımcıların dikkatli olmalarını önerdi.

Altın fiyatları 2025'te ne olacak? İslam Memiş yeni rekoru işaret etti: 'Sürpriz değil' diyerek rakamı açıkladı!

Altın fiyatları 2025'te ne olacak? İslam Memiş yeni rekoru işaret etti: 'Sürpriz değil' diyerek rakamı açıkladı!

ABD​ Merkez Bankası (Fed), yarın yılın son faiz kararını açıklayacak. Küresel piyasalarda büyük bir dikkatle takip edilen bu karar, yatırımcıların odaklandığı en önemli gündem maddelerinden biri olacak. Piyasalarda ise, Fed​'in faiz​ indirimi yapması bekleniyor. Yatırımcıların beklentisi, Fed'in 25 baz puanlık bir faiz indirimi​ yapacağı yönünde. Ayrıca, 2024 yılı için iki adet faiz indirimi yapılacağına dair fiyatlamalar da güçlü bir şekilde sürüyor.

ALTIN​ FİYATLARINDA SON DURUM?

Fed'in faiz kararı öncesinde altın fiyatlarında önemli hareketler yaşanıyor. Gram altın, 2.958 TL seviyelerinde işlem görürken, çeyrek altın 4.950 TL bandında seyrediyor. Ons altın ise 2.650 dolar seviyesinde kalmaya devam ediyor. Yatırımcılar, Fed'in kararının ardından altın fiyatlarının nasıl şekilleneceğini merakla bekliyor.

ONS ALTIN İÇİN BEKLENTİLER

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ons altın fiyatlarına dair beklentilerini YouTube kanalı üzerinden paylaştı. Memiş, geçtiğimiz hafta ons altın için 2.680 dolar direncinin kırılmasının ardından 2.720 dolar seviyesinin hedeflenebileceğini ancak, satış baskısının yeniden devreye gireceğini ifade etti. Memiş, ons altın için 2.580 dolara kadar bir gerileme bekliyor. Ayrıca, Memiş, "Geçen ay 50 dolar kazancım vardı, bu ay daha fazla kazanacağım" diyerek, 100 dolara kadar bir kar artışı beklediğini belirtti.

GRAM ALTIN İÇİN ÇARŞAMBA BEKLENTİSİ

Gram altın için ise çarşamba günü dikkat çekici bir gün olabilir. İslam Memiş, gram altının 3.000 TL seviyesinin altına inebileceğini ve 2.980 TL seviyelerine kadar gerileyebileceğini öngörüyor. Ortadoğu’daki gerilimlerin devam etmesi, bölgedeki riskleri artırırken, İsrail'in tahrik edici politikalarının da altın fiyatlarını etkileyebileceği öngörülüyor. Memiş, "Bu düşüşler kalıcı olmayacaktır, yatırımcıların alım fırsatları olarak değerlendirmesi faydalı olacaktır" dedi.

Fed'in faiz kararı sonrası piyasalarda yaşanacak gelişmeler ve altın fiyatlarındaki olası dalgalanmalar, yatırımcılar için önemli fırsatlar sunabilir.