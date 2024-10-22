Altın fiyatları için her şey daha yeni başlıyor! Uzmanlar açıkladı: 3 bin dolara kadar yükselebilir

22 Ekim 2024 15:45 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 15:48

Altın hızlı yükselişini sürdürürken herkesin gözü kulağı altın fiyatları için yapılan tahminlere çevrildi. Altın halen güvenli liman olma özelliğini korurken merkez bankalarının alımları ise rekor seviyelere ulaştı. Uzman isimlerin altın fiyatları ile ilgili tahminleri ise 3 bin dolar seviyelerine ulaştı. İşte altının geleceği ile ilgili dikkat çeken öngörüler...

Son dönemde altın piyasası büyük bir hareketlilik yaşıyor. Uzmanlar, altının yeni bir boğa piyasasına girdiğini ve ons fiyatının 3.000 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor. Varlık yönetim Sprott Asset Management’in piyasa Stratejisti Paul Wong, merkez bankalarının altın alımlarının artması, ABD’nin borç seviyesinin yükselmesi ve doların zayıflaması gibi etkenlerin altın fiyatlarını yeni zirvelere taşıyacağını belirtiyor.

ABD'NİN BORÇ YÜKÜ ARTIYOR

Wong’un dikkat çektiği en önemli noktalardan biri, ABD’nin borç yükünün hızla artıyor olması. ABD Kongre Bütçe Ofisi’nin raporuna göre, ülkenin borcunun gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı 2023 yılında %98 iken, bu oranın 2053 yılında %181’e ulaşması bekleniyor. Bu, ABD tarihinin en yüksek borç seviyesi anlamına geliyor. Borç yükünün bu denli artması, hükümetleri açıkları kapatmak için para basmaya zorlayabilir. Bu durum ise doların değer kaybetmesine ve altına olan talebin artmasına neden olabilir.

ALTIN, GÜVENLİ LİMAN OLMA ÖZELLİĞİNİ KORUYOR

Jeopolitik belirsizlikler ve küresel ekonomik dalgalanmalar da altın piyasasını destekleyen diğer faktörler arasında. Orta Doğu'daki çatışmalar ve artan gerilimler, yatırımcıları altın gibi güvenli limanlara yönlendiriyor. Bank of America’nın Emtia Stratejisti Michael Widmer, bu gelişmelerin altın fiyatlarını her zamankinden daha cazip hale getirdiğini belirterek, “Altın ons başına 3.000 dolara hiç olmadığı kadar yakın” açıklamasında bulundu.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN ALIMLARI REKOR SEVİYEDE

Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, 2024'ün ilk yarısında merkez bankalarının net altın alımları 483 tona ulaşarak rekor kırdı. Bu artan talep, altının ons fiyatının 3.000 dolara yükselme beklentisini daha da güçlendiriyor. Citi analistleri de, Orta Doğu'daki krizin kısa vadede tırmanması halinde, petrol fiyatlarının yükselmesiyle birlikte altın fiyatlarının da artacağını düşünüyor.

ALTIN FİYATLARINDA GELECEK TAHMİNLERİ

Commonwealth Bank of Australia’dan Vivek Dhar, ABD dolarının zayıflamasıyla birlikte altın fiyatlarının 2024’ün son çeyreğinde 3.000 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Dhar’a göre, altın bu çeyrekte ortalama 2.800 dolar seviyesinde olacak. Aynı şekilde, Citi de kısa vadeli tahminlerini güncelleyerek, ons başına altın fiyatının üç ay içinde 2.800 doları bulacağını belirtti.

Uzmanlar, altının önümüzdeki dönemde hem merkez bankalarının yoğun ilgisi hem de küresel belirsizlikler nedeniyle güvenli liman olarak talep görmeye devam edeceğini söylüyor. Altın, yatırımcılar için her zaman olduğu gibi güvenli ve kazançlı bir seçenek olarak öne çıkıyor.