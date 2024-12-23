Altın fiyatları için kritik tahmin! İslam Memiş 'alım fırsatı' diyerek rakam verdi!

23 Aralık 2024 10:20 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 10:21

Altın ve döviz piyasalarındaki hareketlilik yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Haftanın ilk gününde gram ve çeyrek altın fiyatları merak konusu olurken, yılın bitimine az bir süre kala Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın ve dövizde önemli seviyelere dikkat çekti. Memiş, "Bu hafta 2.660 dolar direncini izliyorum, buradan 2.608 dolarlık bir geri çekilme görebiliriz" ifadelerini kullandı.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, TV 100'deki köşesinde piyasalara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Memiş, ons altın için bu hafta 2.660 dolar direncini takip edeceğini, bu seviyeden bir kez daha 2.608 dolara doğru bir hareket yaşanabileceğini öngördü. Ayrıca, bu iki nokta arasındaki farkın Türk Lirası cinsinden yaklaşık 1.820 TL olduğunu belirtti.

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığını vurgulayan Memiş, köşe yazısında şu tahminlerde bulundu:

KÜRESEL VE YURT İÇİ PİYASALAR

Küresel piyasalar: Noel tatili nedeniyle bu hafta sakin geçecek.

Yurt içi piyasalarda: Gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın son faiz kararında olacak. Para Politikası Kurulu’nun (PPK) Aralık toplantısında 150 baz puan faiz indirmesi bekleniyor. Bu beklentide sürpriz olmaması durumunda, yatırımcıların döviz ve konut tarafındaki hareketliliğe odaklanacağını ifade etti.

DİKKAT ÇEKİLEN PİYASA ENSTRÜMANLARI VE SEVİYELER

DÖVİZ KURLARI

DOLAR/TL: 35,19 seviyesinden, Euro/TL ise 36,74 seviyesinden kapanış yaptı. Döviz kurlarında yükseliş beklentisini sürdüren Memiş, geri çekilmelerin alım fırsatı olduğunu düşünüyor.

EUR/USD PARİTESİ: 1,0428 seviyesinde kapanış yaptı. Memiş, bu seviyeyi hâlâ ucuz buluyor ve 1,0650 direncini takip ediyor. Bu hafta paritenin 1,04-1,05 aralığında hareket etmesini bekliyor.

BORSA İSTANBUL (Bist100)

9.724 puandan kapanış yapan endekste, tepki alımlarının gelebileceğini belirten Memiş, bu hafta 9.550-10.080 puan aralığını takip edeceğini söyledi. Ayrıca, 9.750 puan seviyesinin altını hâlâ ucuz bulduğunu ifade etti.

ONS ALTIN (XAU/USD)

2.622 dolar seviyesinden kapanış yapan ons altının 2.580-2.680 dolar aralığında dalgalanmasını bekliyor. Bu hafta 2.660 dolar direncinin kritik olduğunu ve buradan 2.608 dolar denemesi yapılabileceğini söyledi.

GRAM ALTIN

Serbest piyasalarda 3.024 TL’den kapanış yapan gram altın için Memiş, yıl sonu hesap kapamaları nedeniyle işçilik maliyetlerinin düştüğünü, Ocak ayında ise artış beklediğini belirtti. 2.980-3.080 TL aralığında hareket beklerken, 3.000 TL’nin altına düşüşlerin alım fırsatı sunduğunu ifade etti.

ONS GÜMÜŞ (XAG/USD)

29,53 dolar seviyesinden kapanış yapan gümüşün, 29,80-31,20 dolar aralığında dalgalanabileceğini belirtti. Gram gümüş fiyatını ise 33-35 TL arasında ucuz bulduğunu dile getirdi.

BITCOIN (BTC)

Geçen hafta 92 bin dolara kadar gerileyen Bitcoin’in, ilk düzeltmenin ardından tekrar yükseldiğini ifade eden Memiş, 92-102 bin dolar aralığında dalgalanabileceğini söyledi. Ancak 87-85 bin dolar seviyesine yönelik beklentisini koruduğunu ve 2025 yılında genel trendin yükseliş yönlü olacağını öngördüğünü ekledi. Memiş, yılın son haftasında yatırımcıların piyasalardaki dalgalanmaları dikkatle takip etmesi gerektiğini belirtti.