Altın fiyatları sert düştü! Gram altın bu seviyeye indi: İşte 25 Ekim gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının 52 haftalık yükselişi sert düşüşle son buldu. Rekorlara doymayan altın fiyatları yeni haftayla birlikte dibi gördü. Yaşanan düşüş yatırımcıları şaşkına çevirirken, altındaki düşüşün sürüp sürmeyeceği de merak konusu oldu. Yeni günde gram altın 5 bin 545,35 TL seviyesine gerilerken, çeyrek altın 9 bin 710,00 TL seviyesine düştü. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 25 Ekim altın fiyatları...

25 EKİM 2025 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ(TL) 5.544,31

SATIŞ(TL) 5.545,35

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ(TL) 9.569,00

SATIŞ(TL) 9.710,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ(TL) 39.147,00

SATIŞ(TL) 39.739,00

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ(TL) 5.340,36

SATIŞ(TL) 5.618,82

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 4.111,84

SATIŞ(USD) 4.112,61