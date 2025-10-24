Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor! Gram altın çakıldı: İşte 24 Ekim gram altın, çeyrek altın fiyatları

52 haftadır rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları yeni haftada dibi gördü. Aniden düşen fiyatlar karşısında vatandaşlar ve yatırımcılar neye uğradığını şaşırdı. Yeni haftayla başlayan düşüş, haftanın son işlem gününde de devam ediyor. Gram altın 5 bin 559,92 TL seviyesine gerilerken, çeyrek altın 9 bin 660,00 TL seviyesine düştü. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 24 Ekim altın fiyatları...

24 EKİM 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ(TL) 5.559,16

SATIŞ(TL) 5.559,92

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ(TL) 9.543,00

SATIŞ(TL) 9.660,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 39.157,00

SATIŞ(TL) 39.749,00

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ(TL) 5.325,48

SATIŞ(TL) 5.589,97

ONS ALTIN FİYATI

ALIŞ(USD) 4.109,88

SATIŞ(USD) 4.110,49