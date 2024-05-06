Altın fiyatları yükselişe geçti, tüm kayıplarını geri aldı!

06 May 2024 11:49 - Güncelleme : 06 May 2024 11:51

Altın fiyatlarında yükseliş başladı. Geçen hafta Fed’in faiz indirimlerinin ötelendiğine dair beklentiler gerilemeye neden olmuştu. Haftanın ilk işlem gününde ABD’den tarafından gelen karışık sinyallerle altın yükselişe geçti.

ONS ALTIN KISMİ YÜKSELİŞLERLE TUTUNMA ÇABASI VERİYOR

Spot altın haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,5 artışla ons başına 2.313 dolardan işlem görüyor. Ons altın ve bankalararası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın ise 2.404 TL seviyesinin üzerinde seyrediyor.

NİSAN AYINDA TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI

Altın, yüksek enflasyon ortamına ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarını ne zaman indireceğine ilişkin belirsizliğe rağmen bu yıl yaklaşık yüzde 12 oranında değer kazandı. Altın rekor kıran bir yükseliş gerçekleştirerek Nisan ayında art arda tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı. Bu kazanımlar, güçlü merkez bankası alımları, Asya piyasalarından gelen talep ve Ukrayna ile Orta Doğu'daki çatışmaların ortasında güvenli liman alımlarıyla bağlantılıydı.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee Cuma günü yaptığı açıklamada, Nisan ayındaki ek raporların ekonominin aşırı ısınmadığı konusunda kendisini rahatlattığını ve bunun da bu yıl parasal genişlemeye gidilmesi ihtimalini artırabileceğini söylemişti.