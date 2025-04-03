Altın fiyatlarına Trump etkisi! Rekor kırdı! İşte 3 Nisan 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yeni gümrük vergilerinin ardından altın fiyatları yükselişe geçti. Gram altın güne 3.838,86 lira seviyesinden başladı. Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 3 Nisan 2025 altın fiyatları...