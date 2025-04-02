Dolar TL fiyatının yeni rotası belli oldu! Piyasalar nefesini tuttu

Kritik günde dolar, altın ve borsanın durumu merak ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan’ı “Amerika’nın Yeniden Kurtuluş Günü” olarak nitelendirmesi, küresel piyasaları hareketlendirdi. Açıklamalar sonrası ons fiyatı 3.148 dolara, gram altın ise 3.800 TL’ye yükseldi. Altın, yılbaşından bu yana %20 oranında kazandırdı. Dolar TL kuru ise geçtiğimiz hafta 41 TL’ye kadar yükseldikten sonra 37 TL seviyelerine geriledi. Borsa İstanbul endeksi, 10.000 seviyesinden 9.000’in altına gerileyerek yatırımcıları tedirgin etti. Merkez Bankası’nın rezervlerinde de bu süreçte ciddi bir erime oldu. Ekonomist Muhammet Bayram, bu düşüşün geçici olduğunu ve borsanın hafta içinde yeniden 10.000 seviyesine ulaşabileceğini öngördü. Ünlü ekonomist kritik süreçte doların geleceği seviyeyi de açıkladı.

Piyasalarda dalgalı seyir devam ediyor. Ekonomist Muhammet Bayram finans piyasaları hakkında öngörülerini paylaştı. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin fiyatların daha da yükselmesi öncesinde harekete geçmesi gerektiğini söyleyen uzman, kısa vadede doların 36 TL seviyelerine kadar düşmesi beklenirken, yıl sonunda 41-43 TL seviyelerine ulaşabileceği öngördü. Yatırımcıların ise sabırlı ve dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

ALTIN VE DOLAR FİYATI HAREKETLENDİ

CNN Türk'e konuşan Muhammet Bayram'ın açıklamaları şöyle;

"ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan’ı “Amerika’nın Yeniden Kurtuluş Günü” olarak nitelendirdiği bir paylaşımda bulundu. Trump’ın bu açıklamaları, küresel piyasalar üzerinde büyük etki oluşturdu. Altın ve dolar fiyatlarında sert hareketler gözlemlenirken, Türkiye’de de piyasalarda dalgalanmalar yaşandı.

Trump’ın söylemlerinin ardından gram altın 3.800 TL seviyesine ulaştı. Altındaki yükseliş trendi sürecek. Sene sonu için daha önce yapılan 4.500 TL seviyesindeki tahminlerin yukarı yönlü revize edilmesi gerek.

Sene başından itibaren külçe altında %20’lik bir artış yaşandı. Özellikle çeyrek altının 6.000 TL’ye, Cumhuriyet altınının ise 24-25 bin TL seviyelerine ulaşması, altının en çok kazandıran yatırım araçlarından biri olmaya devam ettiğini gösteriyor. Altına yatırım yapmayı düşünenler fiyatların daha da yükselmesi öncesinde harekete geçmesi gerek.

DOLAR TL NE KADAR OLACAK 2025?

Dolar TL kuru geçtiğimiz hafta 37 TL seviyelerinden 41 TL’ye kadar yükselmişti. Ancak siyasi gelişmeler ve piyasaların dengelenmesiyle dolar, tekrar 37 TL seviyelerine geriledi. Önümüzdeki günlerde doların 36 TL seviyelerine kadar düşebileceğini düşünüyorum. Dolar kuru sene sonuna kadar 41-43 TL seviyelerine ulaşabilir. Küresel yatırım bankalarının yaptığı değerlendirmeler de bu yönde.

BORSA İSTANBUL YATIRIMCILARI ENDİŞELENDİRDİ

Geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, sert düşüş yaşadı. Endeks, 10.000 seviyelerinden 9.000’in altına gerileyerek yatırımcıları endişelendirdi. Bu süreçte Merkez Bankası’nın rezervlerinde de ciddi bir erime oldu. Bu düşüş geçici. Hafta içinde toparlanma görülebilir.

PANİKLE SATIŞ YAPMAYIN

Önümüzdeki günlerde borsanın 10.000 seviyesine yeniden ulaşması bekleniyor. Panikle satış yapan yatırımcılar zarar edebilir. Uzun vadeli yatırımcıların pozisyonlarını koruması gerek."