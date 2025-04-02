Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Kübra Çelepi

Dolar TL fiyatının yeni rotası belli oldu! Piyasalar nefesini tuttu

Kritik günde dolar, altın ve borsanın durumu merak ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan’ı “Amerika’nın Yeniden Kurtuluş Günü” olarak nitelendirmesi, küresel piyasaları hareketlendirdi. Açıklamalar sonrası ons fiyatı 3.148 dolara, gram altın ise 3.800 TL’ye yükseldi. Altın, yılbaşından bu yana %20 oranında kazandırdı. Dolar TL kuru ise geçtiğimiz hafta 41 TL’ye kadar yükseldikten sonra 37 TL seviyelerine geriledi. Borsa İstanbul endeksi, 10.000 seviyesinden 9.000’in altına gerileyerek yatırımcıları tedirgin etti. Merkez Bankası’nın rezervlerinde de bu süreçte ciddi bir erime oldu. Ekonomist Muhammet Bayram, bu düşüşün geçici olduğunu ve borsanın hafta içinde yeniden 10.000 seviyesine ulaşabileceğini öngördü. Ünlü ekonomist kritik süreçte doların geleceği seviyeyi de açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Kübra Çelepi
|
GİRİŞ:
02.04.2025
saat ikonu 15:31
|
GÜNCELLEME:
02.04.2025
saat ikonu 15:38

Piyasalarda dalgalı seyir devam ediyor. Ekonomist Muhammet Bayram finans piyasaları hakkında öngörülerini paylaştı. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin fiyatların daha da yükselmesi öncesinde harekete geçmesi gerektiğini söyleyen uzman, kısa vadede doların 36 TL seviyelerine kadar düşmesi beklenirken, yıl sonunda 41-43 TL seviyelerine ulaşabileceği öngördü. Yatırımcıların ise sabırlı ve dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Dolar TL fiyatının yeni rotası belli oldu! Piyasalar nefesini tuttu

ALTIN VE DOLAR FİYATI HAREKETLENDİ

CNN Türk'e konuşan Muhammet Bayram'ın açıklamaları şöyle;

"ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan’ı “Amerika’nın Yeniden Kurtuluş Günü” olarak nitelendirdiği bir paylaşımda bulundu. Trump’ın bu açıklamaları, küresel piyasalar üzerinde büyük etki oluşturdu. Altın ve dolar fiyatlarında sert hareketler gözlemlenirken, Türkiye’de de piyasalarda dalgalanmalar yaşandı.

Trump’ın söylemlerinin ardından gram altın 3.800 TL seviyesine ulaştı. Altındaki yükseliş trendi sürecek. Sene sonu için daha önce yapılan 4.500 TL seviyesindeki tahminlerin yukarı yönlü revize edilmesi gerek.

Sene başından itibaren külçe altında %20’lik bir artış yaşandı. Özellikle çeyrek altının 6.000 TL’ye, Cumhuriyet altınının ise 24-25 bin TL seviyelerine ulaşması, altının en çok kazandıran yatırım araçlarından biri olmaya devam ettiğini gösteriyor. Altına yatırım yapmayı düşünenler fiyatların daha da yükselmesi öncesinde harekete geçmesi gerek.

Dolar TL fiyatının yeni rotası belli oldu! Piyasalar nefesini tuttu

DOLAR TL NE KADAR OLACAK 2025?

Dolar TL kuru geçtiğimiz hafta 37 TL seviyelerinden 41 TL’ye kadar yükselmişti. Ancak siyasi gelişmeler ve piyasaların dengelenmesiyle dolar, tekrar 37 TL seviyelerine geriledi. Önümüzdeki günlerde doların 36 TL seviyelerine kadar düşebileceğini düşünüyorum. Dolar kuru sene sonuna kadar 41-43 TL seviyelerine ulaşabilir. Küresel yatırım bankalarının yaptığı değerlendirmeler de bu yönde.

Dolar TL fiyatının yeni rotası belli oldu! Piyasalar nefesini tuttu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Staj ve çıraklık mağdurları dikkat! Eşitlik düzenlemesi sinyali geldi: İsa Karakaş açıkladı

BORSA İSTANBUL YATIRIMCILARI ENDİŞELENDİRDİ

Geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, sert düşüş yaşadı. Endeks, 10.000 seviyelerinden 9.000’in altına gerileyerek yatırımcıları endişelendirdi. Bu süreçte Merkez Bankası’nın rezervlerinde de ciddi bir erime oldu. Bu düşüş geçici. Hafta içinde toparlanma görülebilir.

Dolar TL fiyatının yeni rotası belli oldu! Piyasalar nefesini tuttu

PANİKLE SATIŞ YAPMAYIN

Önümüzdeki günlerde borsanın 10.000 seviyesine yeniden ulaşması bekleniyor. Panikle satış yapan yatırımcılar zarar edebilir. Uzun vadeli yatırımcıların pozisyonlarını koruması gerek."

Dolar TL fiyatının yeni rotası belli oldu! Piyasalar nefesini tuttu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın fiyatları uçuşa geçti! Şimdi doğru zaman mı? Hiçbir yerde olmayan tüyo geldi
ETİKETLER
#dolar tl
#Dolar Yatırımı
#Türk Lirası
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.