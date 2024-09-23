Altın fiyatlarında benzeri görülmemiş ralli! Kapalıçarşı bir kez daha rekorlara ev sahibi: Mehmet Ali Yıldırımtürk yerinde anlattı

23 Eylül 2024 16:07 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 16:39

Altın fiyatları, Orta Doğu'daki devam eden gerginlikler ve ABD Merkez Bankası'nın 18 Eylül'de yaptığı 50 baz puanlık faiz indirimi ile yükseldi. Yatırımcıların faiz indirimlerine odaklanmasıyla altın yeni bir rekora imza attı. Ons altın tüm zamanların rekoru 2 bin 632 dolar seviyesini gördü. Gram altın fiyatı da kendini 2 bin 900 lira üstüne taşıdı. Altın fiyatlarını değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, beklentilerini paylaştı. Kapalıçarşı altın fiyatları hakkında bilgi verdi.

Gram altını olan bayram edecek! İslam Memiş altın satanları uyardı: Satış için şartlarını açıkladı

Gram altını olan bayram edecek! İslam Memiş altın satanları uyardı: Satış için şartlarını açıkladı

Eylül 2024 itibarıyla, altın fiyatları​ küresel ekonomik belirsizlik, jeopolitik gerginlikler ve Fed​'in parasal genişleme döngüsünün bir karışımından etkilenerek sert yükseldi. Faiz oranlarında kesinti beklentileri altının güvenli liman varlığı olarak cazibesini artırmaya devam ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın fiyatı için gelecek öngörülerini paylaştı. Altındaki yükselişe ilişkin açıklamalarda bulundu.

ALTIN FİYATLARINDA SERT YÜKSELİŞ

Birkaç faktör, altının şu anda iyi bir yatırım olmasını desteklerken bunlar arasında ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimleri beklentisi de yer alıyor. Altın gibi varlıkları tutmanın fırsat maliyetini azaltması genellikle altın fiyatlarını destekliyor. Ek olarak, özellikle Çin​ ve Türkiye gibi ülkelerdeki merkez bankaları, talebi ve fiyatları sürdürebilen altını biriktirmeye devam ediyor.

ABD Merkez Bankası'nın geçen hafta faiz oranını 50 baz puan düşürme kararının ardından (dört yıldır ilk kez) piyasa yıl sonuna kadar eşdeğer bir indirim bekliyor. Bu hafta , dikkatler Çekirdek PCE raporu ve kişisel gelir ve harcama verileri de dahil olmak üzere yaklaşan ABD makroekonomik yayınlarına odaklanıyor. Bu göstergeler, gelecekteki Fed faiz ayarlamalarının potansiyel yönüne dair içgörüler sağlayacak.

ALTININ CAZİBESİ ARTTI

Altın, genellikle devlet tahvillerinde daha düşük getirilere ve daha düşük Dolar Endeksi'ne (DXY) yol açan daha düşük kredi maliyetleri dönemlerinde yatırım olarak giderek daha cazip hale geliyor. Diğer varlıkların aksine, altın kupon geliri üretmiyor ve bu da diğer getiriler düştüğünde onu daha cazip hale getiriyor.

Ayrıca, İsrail ile Gazze arasındaki düşmanlıkların tırmanması altına olan talebi daha da artırdı. Küresel belirsizlik ve çatışmanın arttığı dönemlerde, altın geleneksel olarak savunma amaçlı bir yatırım olarak iyi performans göstermeye devam ediyor.

DOLAR YÜKSELİŞİ ALTINI TEĞET GEÇTİ

ABD dolarında bir miktar güçlenme yaşansa da bu durum altın fiyatlarının yukarı yönlü seyrini önemli ölçüde etkilemedi. Altın 2611,00 dolar direnci aşarken şimdi 2672 doları hedefliyor.

Altın fiyatlarına ve piyasaya dair beklentilerini paylaşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, Kapalıçarşı’daki fiyatları ve beklentileri paylaştı

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Mehmet Ali Yıldırımtürk'ün açıklamaları şöyle;

"Yeni haftaya 2 bin 621 dolardan başlayan ons altın gün içinde 2 bin 632 dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Ons altının yükselmesiyle birlikte gram altın da 2 bin 953 lira seviyesini gördü. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 4 bin 821 liradan, yarım altın 9 bin 634 liradan, tam altın 19 bin 200 liradan satılıyor.

Jeopolitik gerilimler Fed’in faiz indiriminin de önüne geçti. Altında beklenenin ötesinde hızlı bir yükseliş oldu. Bir geri çekilme, düzeltme olabilir ama genel olarak çıkış sürecektir.

GRAM ALTIN FİYATI YERİNDE DURMUYOR

Gram altın da 2 bin 900 lira üstü rakamlar görüldü. 2 bin 850 lira civarına geri çekilmeler de olabilir ama 3 bin lira seviyelerini de yakın zamanda görebiliriz.

YATIRIM İÇİN ALTIN TERCİHİ DOĞRU MU?

Vatandaşlar altını hem jeopolitik ortamda güvenli liman olarak gördüğü için hem de enflasyondan korunmak için tercih ediyor. Altın sene başında bin 950 lira seviyesindeydi. Şuanda 2 bin 900 lira seviyesini aştı. Bu durumda altının enflasyondan koruduğunu da gördük."