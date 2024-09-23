Gram altını olan bayram edecek! İslam Memiş altın satanları uyardı: Satış için şartlarını açıkladı

23 Eylül 2024 11:37 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 12:18

Finans analisti İslam Memiş, altın, dolar, bitcoin ve borsayı yorumladı. Köşe yazısında yeni haftayı değerlendiren İslam Memiş'ten 'bekleyin' uyarısı geldi. Altın fiyatına dair beklentileri paylaştı. Yatırım araçlarında geçen haftanın getirilerini sıraladı. İşte alım satım için uzmanından uyarılar.

Al ve yat sürecine girildi! İslam Memiş altın, borsa ve dolar için net konuştu: "Macera aramayın"

Al ve yat sürecine girildi! İslam Memiş altın, borsa ve dolar için net konuştu: "Macera aramayın"

İslam Memiş​'ten gram altın​ uyarısı geldi. 'Satış için daha erken' diyen deneyimli uzman altın fiyatına dair beklentilerini paylaştı. Altında hedef rakamı açıkladı. Dolar​, bitcoin​ ve borsa​ tarafında önümüzdeki hafta neler olacağını öngördü.

ALTIN FİYATI BEKLENTİLERİ BELLİ OLDU

İslam Memiş, altın yatırımcısını sevindiren haberi verdi. Finans analisti İslam Memiş, altın, dolar, borsa ekseninde piyasaları yorumladı. tv100.com'da yayınladığı köşe yazısında hedef fiyatları ve yatırım araçlarında geçen haftanın getirilerini sıraladı.

İşte İslam Memiş'in yazısından öne çıkan başlıklar;

"Geçen hafta finansal piyasalar oldukça yoğundu. Bu hafta ise sakin. Merkez bankalarının toplantı tutanaklarından ip uçlarını arayacağız.

ALTINDA SATIŞ İÇİN ERKEN UYARISI

Ons altında orta ve uzun vadede yükselişin devam etmesini bekliyorum. Hedef 3 bin dolar. Kar satışlarının yaşanması gerek. Bu yüzden kısa vadede 2 bin 575 seviyesini destek seviyesi olacak.

Gram altın yılı 3 bin- 3 bin 500 lira aralığında tamamlayacağımız için her düşüşü alım fırsatı olacak. Satış için daha erken. Elinde gram altın bulunduranlar ev almayacaksa, araba almayacaksa, tarla almayacaksa beklemeye devam etmeli.

BORSA BEKLENTİSİ

Bist100 endeksi haftayı 0,76 puanlık düşüşle 9 bin 900 puan seviyesinden tamamladı. Artık 10 bin 380 puan seviyesi sürpriz omayacak.

DOLAR EURO PARİTESİ

Döviz kurlarında yükseliş hakim. EUR/USD paritesinin 1,1181’e yükselmesi, euronun pozitif ayrışmasına neden oldu. EUR/USD paritesinde 1,1080-1,1180 aralığını takip edeceğim. Yıl bitmeden 1,13’lü seviyeleri test edebilir.

GRAM GÜMÜŞ KAÇ TL OLACAK?

Ons gümüş 31,17 dolar seviyesinden haftayı tamamladı. Kısa vade için 30-32 dolar aralığını takip edeceğim. Uzun vade için yükseliş bekliyorum. Ons tarafta 37 dolar beklentim sürüyor.

Gram gümüş, 34,49 liraya yükseldikten sonra haftayı 34,21 lira seviyesinden tamamladı. Yıl sonuyla alakalı 37 lira öngörüm devam ediyor.

BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin fiyatı 62 bin 692 dolar seviyesinde. 57 bin dolar seviyesinin altını alım fırsatı olacak.

YATIRIM ARAÇLARI GEÇEN HAFTA NE KADAR KAZANDIRDI?