Altın fiyatlarında inişli çıkışlı seyir! İşte 25 Nisan 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Piyasalar ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları nedeniyle karışık bir seyir izliyor. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 174 bin lira, en yüksek 4 milyon 195 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün günün sonunda yüzde 2,6 azalışla 4 milyon 178 bin lira oldu.

Serbest piyasada gram altın 4.109,90 TL'den, çeyrek altın ise 6.863,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 25 Nisan 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

25 NİSAN 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 4.109,31

Satış 4.109,90

25 NİSAN 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 6.801,00

Satış 6.863,00

25 NİSAN 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 13.602,00

Satış 13.726,00

25 NİSAN 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 27.120,00

Satış 27.347,00

25 NİSAN 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 3.323,11

Satış 3.323,49