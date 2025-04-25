Altın fiyatlarında inişli çıkışlı seyir! İşte 25 Nisan 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

ABD Başkanı Trump'ın sürekli değişkenlik gösteren açıklamalarının etkisiyle altın piyasasında inişli çıkışlı bir seyir izleniyor. Gram altın güne 4.109,90 lira, çeyrek altın ise 6.863,00 lira seviyesinden başladı. İşte 25 Nisan 2025 altın fiyatları...
Piyasalar ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları nedeniyle karışık bir seyir izliyor. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 174 bin lira, en yüksek 4 milyon 195 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün günün sonunda yüzde 2,6 azalışla 4 milyon 178 bin lira oldu.
Serbest piyasada gram altın 4.109,90 TL'den, çeyrek altın ise 6.863,00 TL seviyesinden işlem görüyor.
Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.
İşte 25 Nisan 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
Alış 4.109,31
Satış 4.109,90
Alış 6.801,00
Satış 6.863,00
Alış 13.602,00
Satış 13.726,00
Alış 27.120,00
Satış 27.347,00
Alış 3.323,11
Satış 3.323,49