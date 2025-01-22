Altın fiyatlarında kritik eşik aşıldı

22 Ocak 2025 13:43 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 13:47

ABD doları ve tahvil getirilerindeki düşüş, altın fiyatlarını destekledi. Rekor seviyeye yaklaşan altının, yeni zirveler için yolu açık görünüyor.

Altın fiyatları, zayıflayan ABD​ doları ve Hazine tahvil getirilerinden destek alarak önemli bir teknik seviyeyi aştı. New York​'taki işlemlerde Şubat vadeli altın​ kontratları, ons başına 2758,40 dolardan kapandı. Bu, bir önceki güne göre 18,30 dolar​ (yüzde 0,67) artış anlamına geliyor.

DOLARDAKİ ZAYIFLIK ALTINI PARLATIYOR

ABD dolar endeksi, son iki işlem gününde yüzde 1,39 düşerek 107,966 seviyesine geriledi. Aynı dönemde, ABD Hazine tahvillerinde de zayıflama görüldü. İki yıllık tahvil getirisi 4,259'a, 10 yıllık tahvil getirisi ise 6,3 baz puan düşerek altını destekleyen bir ortam oluşturdu.

KRİTİK TEKNİK DİRENÇ AŞILDI

Altın, daha önce iki kez dirençle karşılaştığı 2760 dolar seviyesini bu kez aşmayı başardı. Bu direnç, ilk olarak 22 Kasım’da 2743 dolar, ardından 12 Aralık’ta 2753,80 dolar seviyelerinde test edilmiş ancak her iki deneme de başarısız olmuştu. Ancak 18 Aralık’ta 2600 dolarda bulunan teknik destekle yeniden yükselişe geçen altın, önceki kayıplarını toparladı ve yeni bir yükseliş ivmesi yakaladı.

YENİ REKORLARIN KAPISI ARALANDI

Analistlere göre, dolardaki zayıflık altın için cazip bir ortam yaratıyor. Doların değer kaybetmesi, uluslararası yatırımcıların altına olan talebini artırabilir. Şimdi gözler, altının tüm zamanların rekoru olan 2800 dolar seviyesini test edip edemeyeceğinde.

PİYASALARIN GÖZÜ EKONOMİK VERİLERDE

Önümüzdeki günlerde açıklanacak ekonomik veriler, ABD Merkez Bankası’nın kararları ve jeopolitik gelişmeler altın fiyatlarını şekillendirebilir. Uzmanlar, altının mevcut direnç seviyelerinin üzerinde kalabilmesinin, yükseliş trendinin sürdürülebilirliği açısından kritik olduğunu belirtiyor.