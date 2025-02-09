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Ekonomi
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 | Murat Makas

Altın fiyatlarında ‘rahatlama’ rallisi

Piyasalarda hareketlilik sürüyor! Altın ve gümüş fiyatları dalgalanırken, FED’in faiz politikaları ve ticaret savaşlarının etkileri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

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Altın fiyatlarında ‘rahatlama’ rallisi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.02.2025
saat ikonu 10:54
|
GÜNCELLEME:
09.02.2025
saat ikonu 10:54

Geçtiğimiz hafta piyasalarda oldukça hareketli geçti. Özellikle altın ve gümüş yatırımcıları için dalgalı bir süreç yaşandı. Haftanın başında altın fiyatları 70 dolarlık bir bantta hareket ederken, gümüş fiyatlarında da sert dalgalanmalar görüldü. ABD’nin Kanada ve Meksika’ya ek gümrük vergisi getirme planları, finans piyasalarında büyük yankı uyandırdı. Ancak Kanada ve Meksika’nın bazı tavizler vermesiyle birlikte vergilerin mart ayına kadar erteleneceği açıklandı. Bu haberin ardından piyasalarda bir rahatlama rallisi yaşandı.

FED VE FAİZ POLİTİKALARI

ABD Merkez Bankası (FED), geçen ay faiz indirimi konusunda frene basarak, yeni yönetimin politikalarını gözlemlemeyi tercih etti. Ancak piyasada belirsizlik devam ediyor. FED’in nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Özellikle ticaret savaşlarının etkileri, enflasyonist baskılar ve ekonomik büyüme endişeleri FED’in kararlarını doğrudan etkileyebilir.

ABD TAHVİL PİYASASINDAN UYARI

ABD tahvil piyasaları, en büyük ticaret ortaklarına ek gümrük vergisi uygulamanın ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceği ve enflasyonu tetikleyebileceği konusunda uyarıyor. Artan ithalat maliyetleri, enflasyonu yükseltebilir ve bu durum "stagflasyon" riskini gündeme getirebilir. Stagflasyon, yani yüksek enflasyon ve düşük büyüme senaryosu, FED’in faiz oranlarını değiştirmesini zorlaştırabilir. Piyasa uzmanları, bu belirsizlikler nedeniyle FED’in faizleri sabit tutma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyor.

ALTIN VE GÜMÜŞE OLAN TALEP ARTIYOR

Bu süreçte merkez bankaları rezervlerini çeşitlendirmek amacıyla altın ve gümüş alımlarına yöneliyor. Özel yatırımcılar da ekonomik belirsizliklere karşı kendilerini korumak için değerli metallere yöneliyor. Küçük yatırımcılar için ise yeni 1 ons vadeli altın kontratı, piyasaya daha kolay giriş yapma fırsatı sunuyor.

GÜMÜŞ VE ÇİN FAKTÖRÜ

Gümüş piyasasında da ilginç gelişmeler yaşanıyor. Yatırımcılar, altındaki yükselişten faydalanırken, aynı zamanda dünya ekonomisini desteklemek adına gümüşe de yatırım yapıyor. Özellikle Çin ekonomisinin desteklenmesi amacıyla yapılan teşvikler, gümüş ve bakır piyasalarına olumlu yansıyor. Nitekim, yılın en iyi performans gösteren metali bakır oldu. Çin, küresel bakır tüketiminde en büyük paya sahip olduğu için, bakır fiyatlarındaki artış genellikle gümüş piyasasını da yukarı yönlü hareket ettiriyor.
 

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