TGRT Haber
Altın fiyatlarında 'savaş' dalgalanması! 'Çok ekstrem bir olay olmadığı sürece...'

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılarla birlikte yeni haftaya altın yükselişle başladı. Haftaya 5 bin 350 dolar seviyesini gören altının ons fiyatı, gün içinde geri çekildi. Akabinde tekrardan ivme kazanan altının ons fiyatı 5 bin 400 dolar seviyesini aştı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.03.2026
16:31
|
GÜNCELLEME:
02.03.2026
17:12

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla birlikte altının ons fiyatı yeni haftada 5 bin 350 dolar seviyelerini gördü. Artan jeopolitik gerilim, altın fiyatlarında dalgalanmalara yol açtı. Haftaya yükselişle başlayan altın daha sonra kısa süreli bir düşüş sergiledi. Geçtiğimiz ay 5 bin 595 dolar seviyesini gören , yeni haftada 5 bin 400 dolar seviyesinde bulunuyor. Kuyumcu Nasir Amcalar, piyasaların beklenen sert tepkiyi vermediğini belirterek, belirsizliğin sürmesi halinde fiyatların yeniden yukarı yönlü hareket edebileceğini, olası bir anlaşma durumunda ise kademeli bir gevşemenin görülebileceğini ifade etti.

Altın fiyatlarında 'savaş' dalgalanması! 'Çok ekstrem bir olay olmadığı sürece...'

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla artan jeopolitik gerilim sonrası altın fiyatları dalgalanma gösterse de piyasalar beklenen sert tepkiyi vermedi ve belirsizlik sürüyor.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları, altın fiyatlarında yükseliş ve ardından düşüşle dalgalanmaya neden oldu.
Piyasalar, artan jeopolitik gerilime rağmen ons ve gram altında beklenen sert tepkiyi vermedi.
Kuyumcu Nasir Amcalar, belirsizliğin sürmesi halinde fiyatların tekrar yükselebileceğini, olası bir anlaşmada ise gevşemenin görülebileceğini belirtti.
Gram altın 7.700 TL, çeyrek altın 12.500 TL civarında işlem görüyor.
Amerikan borsasının açılmasıyla piyasadaki belirsizliğin bir miktar azalması bekleniyor.
Kuyumcu Amcalar, mevcut şartlarda ekstrem bir olay olmadıkça yeni bir altın rekoru beklemiyor.
Altın fiyatlarında 'savaş' dalgalanması! 'Çok ekstrem bir olay olmadığı sürece...'

'BELİRSİZLİK ÇOK SÜRMEZSE GEVŞEYEBİLİR'

Altının geçtiğimiz hafta sonu İsrail'in İran'ı vurma haberleriyle birlikte yükseldiğini vurgulayan kuyumcu Nasir Amcalar, " 7 bin 400 liraydı. Gece saatlerinde yükselen altın haftaya düşüşle başladı. Sabah saatlerindeki fiyat 8 bin 50 TL’ydi ama şu andaki fiyat 7 bin 700 liralara kadar düştü. Önümüzdeki sürece bakacak olursak, bir anlaşma çıkarsa fiyatlarda biraz daha gevşeme devam edecektir. Belirsizlik ortamı devam ederse belki burada kalabilir ya da kısmi bir yükseliş olabilir. Aslında beklenilen tepkiyi piyasalar vermedi diyebiliriz.

'AMERİKAN BORSASININ AÇILMASIYLA TAŞLAR YERİNE OTURACAK'

Şu sıralar gram altın 7 bin 700 TL, çeyrek altın 12 bin 500 TL, yarım altın 25 bin TL ve tam altın ise 50 bin TL’den işlem görüyor. Bu akşam saat 5 sularında da Amerikan borsası saat farkından dolayı açılacak. Amerikan borsası açıldığında da biraz daha taşlar yerine oturmuş olacaktır muhakkak. Her iki taraf da barışçıl hareket eder ve bu belirsizlik çok fazla sürmezse fiyatlar belki gevşeyebilir. Yani gram altın 7 bin 500 liranın altına gelebilir. Ancak dediğimiz gibi tabii ki bu belirsizlik ortamı devam ettiği sürece hedef hep yukarıya doğru yükselmesi yönündedir" şeklinde konuştu.

Altın fiyatlarında 'savaş' dalgalanması! 'Çok ekstrem bir olay olmadığı sürece...'

'BİZ YENİ BİR BEKLEMİYORUZ'

Gram altının Ocak ayında ticaret savaşları söylemleriyle 6 bin 300'den 8 bin liraya yükseldiğini belirten Amcalar, "Tekrardan 7 bin lira seviyelerine kadar düştü. Şu anda savaş ortamı var. Baktığımız zaman küresel piyasalarda konjonktürel olarak ve olarak hakikaten hat safhada diyebileceğimiz bir zamanda altında bir düşüş söz konusu. Yani ons altın yükseliyor ama Cumartesi gününe göre düşük. Yani bakacak olursak biz yeni bir rekor şu şartlarda, çok ekstrem bir olay olmadığı sürece beklemiyoruz. Cumartesi günü gram altın alan çok fazlaydı. Söylemek gerekirse satabilecek gram altın bulamıyorduk. Ama bugün insanlar bekliyor. Yani fiyatta bir belirsizlik, bir dalgalanma söz konusu. Şu an satacak olan da bekliyor, alacak olan da şu an bekliyor" dedi.

