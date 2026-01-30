Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Altın fiyatlarında sert düşüş akşamüstü de sürüyor!

Rekor seviyeleri gören altın fiyatları, kar satışlarının gelmesiyle haftanın son gününde sert düşüş yaşadı. İşte gün içinde düşmeye devam eden altının haftanın son işlem günü kapanırken güncel değeri...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.01.2026
saat ikonu 17:27
|
GÜNCELLEME:
30.01.2026
saat ikonu 17:31

Altın fiyatları rekor yükselişlerin ardından düşüşe geçti. Altının ons fiyatı gün içinde yüzde 7'yi bulan düşüşle 5 bin dolar seviyesinin altına geriledi.

Altın fiyatlarında sert düşüş akşamüstü de sürüyor!



ONS ALTIN 5 BİN DOLARIN ALTINA GERİLEDİ

Yaşanan jeopolitik gelişmeler ile ABD-İran arasındaki gerilime ilişkin endişelerin artmasıyla birlikte rekor seviyeleri gören altın fiyatları, kar satışlarının gelmesiyle haftanın son gününde sert düşüş yaşadı. Yeni yıldan bu yana 600 dolar artan altının ons fiyatı 5 bin doların altına geriledi. Altının ons fiyatı hafta içinde 5 bin 600 dolar seviyelerini görerek rekor kırmıştı.

Altın fiyatlarında sert düşüş akşamüstü de sürüyor!



ALTIN GÜMÜŞLE YAN YANA

Haftanın son gününde altının ons fiyatı yüzde 7'yi aşan sert düşüşle 4 bin 940 dolar bandına kadar geriledi. Altına paralel olarak gümüş fiyatlarındaki sert düşüş de dikkat çekti. Gümüşün ons fiyatı yüzde 17'den fazla değer kaybederek 100 doların altına geriledi.

Altın fiyatlarında sert düşüş akşamüstü de sürüyor!



İç piyasada 6 bin 900 TL bandına kadar düşen gram altın 7 bin liradan satılıyor. Çeyrek altın 11 bin 622 liradan, yarım altın 23 bin 285 liradan, tam altın 46 bin 350 liradan işlem görüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın daha ne kadar düşecek? Fırtına sonrası Tuna Kaya'dan yatırımcıya kritik uyarı
Altın fiyatında şok düşüş! Elinde altın olanlara İslam Memiş'ten çarpıcı uyarı
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.