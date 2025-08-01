Altın fiyatlarında son durum! İşte 1 Ağustos 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları hem yerel hem de küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, jeopolitik nedenler ve döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle dalgalı bir seyir izliyor. Özellikle gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor.
Serbest piyasada gram altın 4.304,60 TL'den, çeyrek altın ise 7.100,00 TL seviyesinden işlem görüyor.
Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.
İşte 1 Ağustos 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
Alış 4.304,13
Satış 4.304,60
Alış 7.038,00
Satış 7.100,00
Alış 14.075,00
Satış 14.200,00
Alış 28.064,00
Satış 28.269,00
Alış 3.291,41 dolar
Satış 3.291,78 dolar