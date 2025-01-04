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Altın fiyatlarında son durum! İşte 4 Ocak 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
04 Ocak 2025 07:20 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 07:21

Yeni yıl ile piyasalar hareketlendi. Altın, haftanın son işlem gününü yükselişle kapattı. Gram altın 3 bin liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 4 Ocak 2025 altın fiyatları...

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 48 bin 500 lira, en yüksek 3 milyon 55 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 0,2 yükselişle 3 milyon 50 bin lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum! İşte 4 Ocak 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları - 1. Resim

Gram altın 3.000,80 TL'den, çeyrek altın​ ise 4.982,00 TL'den satılıyor. İşte 4 Ocak 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları​...

4 OCAK 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.000,38

Satış 3.000,80

Altın fiyatlarında son durum! İşte 4 Ocak 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları - 2. Resim

4 OCAK 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.930,00

Satış 4.982,00

4 OCAK 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 9.860,00

Satış 9.967,00

Altın fiyatlarında son durum! İşte 4 Ocak 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları - 3. Resim

4 OCAK 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 19.661,00

Satış 19.845,00

4 OCAK 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.638,13

Satış 2.638,50

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Kaynak: tgrthaber.com
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