Altın fiyatlarında son durum! İşte 4 Ocak 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
04 Ocak 2025 07:20 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 07:21
Yeni yıl ile piyasalar hareketlendi. Altın, haftanın son işlem gününü yükselişle kapattı. Gram altın 3 bin liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 4 Ocak 2025 altın fiyatları...
Altın piyasasında en düşük 3 milyon 48 bin 500 lira, en yüksek 3 milyon 55 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 0,2 yükselişle 3 milyon 50 bin lira oldu.
Gram altın 3.000,80 TL'den, çeyrek altın ise 4.982,00 TL'den satılıyor. İşte 4 Ocak 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
4 OCAK 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 3.000,38
Satış 3.000,80
4 OCAK 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 4.930,00
Satış 4.982,00
4 OCAK 2025 YARIM NE KADAR?
Alış 9.860,00
Satış 9.967,00
4 OCAK 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 19.661,00
Satış 19.845,00
4 OCAK 2025 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 2.638,13
Satış 2.638,50
Kaynak: tgrthaber.com