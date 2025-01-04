Altın fiyatlarında son durum! İşte 4 Ocak 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

04 Ocak 2025 07:20 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 07:21

Yeni yıl ile piyasalar hareketlendi. Altın, haftanın son işlem gününü yükselişle kapattı. Gram altın 3 bin liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 4 Ocak 2025 altın fiyatları...