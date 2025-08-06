Altın fiyatlarında son durum! İşte 6 Ağustos 2025 gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları

İstanbul
ABD ekonomisindeki yavaşlama endişesi yatırımcıları güvenli liman olan altına yöneltiyor. Küresel piyasalarda faiz oranlarının düşeceğine yönelik beklentilerle altın fiyatları dalgalı bir seyir izliyor.
Serbest piyasada gram altın 4.414,08 TL'den, çeyrek altın ise 7.239,00 TL seviyesinden işlem görüyor.
İşte 6 Ağustos 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
Alış 4.413,67
Satış 4.414,08
Alış 7.178,00
Satış 7.239,00
Alış 14.356,00
Satış 14.479,00
Alış 28.624,00
Satış 28.825,00
Alış 3.375,36 dolar
Satış 3.375,73 dolar